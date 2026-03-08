Τρομερό μπλουζάκι φορούσε ένας οπαδός του Ηρακλή, ο οποίος είχε σχηματίσει τον Βασίλη Χατζηπαναγή ως Άγιο στην πλάτη του.

Φοβερή ανατροπή πραγματοποίησε ο Ηρακλής, επικρατώντας του Παναθηναϊκού (76-74), με έναν οπαδό του «γηραιού» να κάνει τον Βασίλη Χατζηπαναγή Άγιο στην μπλούζα του.

