Παναθηναϊκός, Φαρίντ όπως λέμε Λεσόρ: Η σπουδαία εμφάνιση του Αμερικανού που θύμισε Ματίας!
Η 11η αγωνιστική ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν. O Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μία «μαγική» διαβολοβδομάδα κάνοντας το 2/2 σε Παρίσι και Μαδρίτη. Οι «πράσινοι» έφυγαν θριαμβευτές από τη Movistar Arena επικρατώντας της Ρεάλ με 77-87.
Εξαιρετικός ήταν και για δεύτερο παιχνίδι ο Κένεθ Φαρίντ που με την εμπειρία του απελευθέρωσε ξανά τον «Manimal» και έδειξε τι μπορεί να κάνει κάτω από τη ρακέτα. 0 36χρονος σέντερ ολοκλήρωσε το ματς με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ σε μία πολύ δύσκολη έδρα φέρνοντας θύμησες από την εμφάνιση του Ματίας Λεσόρ εκεί τον Φεβρουάριο το 2024 σε ένα ακόμα επιβλητικό «διπλό» του Παναθηναϊκού.
MANIMAL IS HERE TO STAY 😤
Kenneth Faried posterizes Tavares 🔥🔥#MotorolaMagicMoment @Moto I @Paobcgr pic.twitter.com/djYuWF7mUf— EuroLeague (@EuroLeague) November 13, 2025
Ο Φαρίντ μπήκε με το καλημέρα σας στα... παπούτσια του Λεσόρ με την στατιστική να αποκαλύπτει τις ομοιότητες.
Τα στατιστικά
Φαρίντ
- 28:19
- 16π
- 6/8 δίποντα
- 4/6 βολές
- 8 ριμπάουντ
- 4 κερδισμένα φάουλ
Λεσόρ
- 29:24
- 26π.
- 12/18 δίποντα
- 2/2 βολές
- 7 ριμπάουντ
- 4 ασίστ
- 2 κλεψίματα
- 3 κερδισμένα φάουλ
