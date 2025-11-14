Ο Κένεθ Φαρίντ με την εξαιρετική του εμφάνιση για τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Ρεάλ στη Μαδρίτη έφερε μνήμες από την αντίστοιχη του Ματίας Λεσόρ τον Φεβρουάριο του 2024.

Η 11η αγωνιστική ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν. O Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μία «μαγική» διαβολοβδομάδα κάνοντας το 2/2 σε Παρίσι και Μαδρίτη. Οι «πράσινοι» έφυγαν θριαμβευτές από τη Movistar Arena επικρατώντας της Ρεάλ με 77-87.

Εξαιρετικός ήταν και για δεύτερο παιχνίδι ο Κένεθ Φαρίντ που με την εμπειρία του απελευθέρωσε ξανά τον «Manimal» και έδειξε τι μπορεί να κάνει κάτω από τη ρακέτα. 0 36χρονος σέντερ ολοκλήρωσε το ματς με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ σε μία πολύ δύσκολη έδρα φέρνοντας θύμησες από την εμφάνιση του Ματίας Λεσόρ εκεί τον Φεβρουάριο το 2024 σε ένα ακόμα επιβλητικό «διπλό» του Παναθηναϊκού.

Ο Φαρίντ μπήκε με το καλημέρα σας στα... παπούτσια του Λεσόρ με την στατιστική να αποκαλύπτει τις ομοιότητες.

Τα στατιστικά

Φαρίντ

28:19

16π

6/8 δίποντα

4/6 βολές

8 ριμπάουντ

4 κερδισμένα φάουλ

Λεσόρ