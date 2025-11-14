Ο Εργκίν Άταμαν μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε εκτενώς τόσο στον Κένεθ Φαρίντ όσο και στον Τι Τζέι Σορτς.

Μετά τη flash interview όπου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νίκη του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη, ο Τούρκος τεχνικός αναφέρθηκε εκτενώς σε Σορτς και Φαρίντ.

Ο Τούρκος προπονητής στάθηκε στα όσα μεσολάβησαν με τον Αμερικανό γκαρντ λέγοντας ότι «πριν από την διπλή αγωνιστική συναντήθηκα με τον Σορτς και του είπα ότι δήλωσα πως δεν είμαι χαρούμενος με την απόδοσή του και τον ρώτησαν αν είναι εκείνος. Και είπε όχι. Δεν ήταν χαρούμενος. Μιλήσαμε. Έπαιξε πολύ καλά στο Παρίσι και απόψε έκανε ένα από τα καλύτερά του παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Είναι εξαιρετικός παίκτης και πρέπει να καταλάβει τα συστήματά μας και οι άλλοι παίκτες να καταλάβουν τον Σορτς. Είχε μεγάλη συνεισφορά, είμαι 90% ικανοποιημένος μαζί του μετά από αυτό το ματς».

Όσο για τον Φαρίντ: «Αν δείτε την καριέρα του Φαρίντ είναι τρομερή στο ΝΒΑ. Έπαιξε και κόντρα στην Τουρκία με την Dream Team της Αμερικής με τον Κάρι, τον Χάρντεν, τον Ντέιβις. Μετά από αυτό, τα τελευταία 4-5 χρόνια εξαφανίστηκε. Ήταν στην ΤΣΣΚΑ, μετά έπαιξε στην Ταϊβάν, στην Κίνα, στο Πουέρτο Ρίκο. Δεν περίμενα ότι ήρθε ώστε να συνεισφέρει έτσι κατευθείαν. Όχι μόνο στο μπάσκετ αλλά έχει τρομερό χαρακτήρα. Είναι πολύ θετικός και συμβάλλει στην ομάδα. Όλοι τον σέβονται και μας έδωσε αυτό που χρειαζόμασταν. Σε αυτά τα δύο ματς αντικατέστησε τον Λεσόρ, έπαιξε σαν τον Λεσόρ. Είναι πολύ σημαντικός για εμάς. Του αρέσει αυτό και έδειξε ότι είναι παίκτης αυτού του επιπέδου. Το καταλάβαμε, το κατάλαβαν και οι παίκτες».

Για το παιχνίδι, ο Άταμαν είπε ότι «είναι μεγάλη νίκη για εμάς. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι σπουδαία ομάδα και είναι η πρώτη τους ήττα στην έδρα τους στην Euroleague. Ξεκινήσαμε το ματς πολύ έξυπνα στην άμυνα, προστατεύσαμε το ζωγραφιστό. Παίξαμε επιθετική άμυνα στον Καμπάτσο ώστε να μην πασάρει εύκολα την μπάλα στον Ταβάρες. Επιθετικά ήταν από τα καλύτερά μας ματς εκτός έδρας, γιατί αν παίζει εκτός με ομάδες όπως η Ρεάλ και έχεις 17 ασίστ και 4 λάθη παίζεις εξαιρετικό μπάσκετ.»

Και κατέληξε: «Χρησιμοποιήσαμε πολύ καλά τον Σορτς, έκανε εξαιρετικό ματς. Ελέγξαμε το ματς με τον Σλούκα. Ένα από τα κλειδιά ήταν ξανά ο Φαρίντ.»