Τενερίφη - Ρεάλ 70-71: Ο Γιουλ το έχει ακόμα με τα buzzer beater!
Σαν το παλιό, καλό κρασί ο Σέρχιο Γιουλ, δείχνει ότι η τέχνη των... μανταρινιών δεν ξεχνιέται. Έστω κι αν δε χρειάστηκε το παραδοσιακό του σουτ. Ο Ισπανός πέτυχε buzzer beater δίποντο, στη νίκη της Ρεάλ στην Τενερίφη, διαμορφώνοντας το τελικό 70-71.
Με 2.9'' στο χρονόμετρο, άπαντες ήξεραν πού θα πάει η μπάλα. Ο Γιουλ βρήκε έναν διάδρομο και σούταρε από τα 5,5 μέτρα, χρησιμοποιώντας το ταμπλό, για να χαρίσει τη νίκη στη Ρεάλ.
😱 LLUUUUUUUUUUUUUUUUUULL— Liga Endesa (@ACBCOM) December 7, 2025
SERGIO LLULL VUELVE A GANAR UN PARTIDO SOBRE LA BOCINA#LigaEndesa | 📺 @DAZN_ES | @RMBaloncesto pic.twitter.com/2FEOY88prA
Ο Γιουλ έκλεισε με 11 πόντους την αναμέτρηση, στην οποία πρώτος σκόρερ για τους Μαδριλένους ήταν ο Χεζόνια, που πέτυχε 17.
Τα δεκάλεπτα: 16-18, 25-33, 48-49, 70-71
Η κατάταξη
- Ρεάλ Μαδρίτης 8-1
- Βαλένθια 7-1
- Μούρθια 7-2
- Μπανταλόνα 7-2
- Τενερίφη 6-3
- Μάλαγα 6-3
- Μπαρτσελόνα 4-4
- Μπασκόνια 4-4
- Μπρεογκάν 4-5
- Τζιρόνα 4-5
- Γιέιδα 4-5
- Γκραν Κανάρια 3-5
- Μπιλμπάο 3-5
- Ανδόρα 3-5
- Σαραγόσα 3-6
- Μανρέσα 3-6
- Γρανάδα 1-8
- Μπούργκος 1-8
