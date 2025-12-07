Με τον Σέρχιο Γιουλ να σκοράρει στην εκπνοή, η Ρεάλ Μαδρίτης απέδρασε από την Τενερίφη (70-71).

Σαν το παλιό, καλό κρασί ο Σέρχιο Γιουλ, δείχνει ότι η τέχνη των... μανταρινιών δεν ξεχνιέται. Έστω κι αν δε χρειάστηκε το παραδοσιακό του σουτ. Ο Ισπανός πέτυχε buzzer beater δίποντο, στη νίκη της Ρεάλ στην Τενερίφη, διαμορφώνοντας το τελικό 70-71.

Με 2.9'' στο χρονόμετρο, άπαντες ήξεραν πού θα πάει η μπάλα. Ο Γιουλ βρήκε έναν διάδρομο και σούταρε από τα 5,5 μέτρα, χρησιμοποιώντας το ταμπλό, για να χαρίσει τη νίκη στη Ρεάλ.

Ο Γιουλ έκλεισε με 11 πόντους την αναμέτρηση, στην οποία πρώτος σκόρερ για τους Μαδριλένους ήταν ο Χεζόνια, που πέτυχε 17.

Τα δεκάλεπτα: 16-18, 25-33, 48-49, 70-71

Η κατάταξη