Εuroleague: Έβγαλε ανακοίνωση ο Ερυθρός Αστέρας για τους τραυματίες!

Ερυθρός Αστέρας: Πέτυχε κατοστάρα και πέτυχε την πρώτη νίκη στην ABA Liga
Ο Ερυθρός Αστέρας έβγαλε ανακοίνωση, για να ενημερώσει σχετικά με την κατάσταση των τραυματισμών των Νόουρα, Μονέκε. Ιζούντου και Γκραχάμ.

Ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται τη Μονακό (13/11 - 21:30), ενόψει της 11ης της Euroleague.

Με μια ανακοίνωση οι Σέρβοι ενημέρωσαν σχετικά με την κατάσταση που βρίσκονται οι τραυματίες.

Πιο συγκεκριμένα ο Τσίμα Μονέκε υπέστη ελαφριά κάκωση στον προσαγωγό, ενώ ο Ιζούντου ταλαιπωρείται από διάστρεμμα.

Επίσης ο Τζόρνταν Νόουρα θα αποφασιστεί λίγο πριν το τζάμπολ αν θα αγωνιστεί και ο Γκράχαμ δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς κόντρα στη Μονακό.

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

     

