Εuroleague: Έβγαλε ανακοίνωση ο Ερυθρός Αστέρας για τους τραυματίες!
Ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται τη Μονακό (13/11 - 21:30), ενόψει της 11ης της Euroleague.
Με μια ανακοίνωση οι Σέρβοι ενημέρωσαν σχετικά με την κατάσταση που βρίσκονται οι τραυματίες.
Πιο συγκεκριμένα ο Τσίμα Μονέκε υπέστη ελαφριά κάκωση στον προσαγωγό, ενώ ο Ιζούντου ταλαιπωρείται από διάστρεμμα.
Επίσης ο Τζόρνταν Νόουρα θα αποφασιστεί λίγο πριν το τζάμπολ αν θα αγωνιστεί και ο Γκράχαμ δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς κόντρα στη Μονακό.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ебука Изунду доживео је дисторзију скочног зглоба (блажи облик).— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 13, 2025
Чима Монеке доживео је блажу повреду адуктора лонгуса која уз терапије захтева мировање.
Нвора и Грејем су у пуном тренажном процесу.#kkcz https://t.co/izd2SvGMy7
