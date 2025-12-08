Ο Ερυθρός Αστέρας επέστρεψε στις νίκες με το 86-77 επί της Μπόσνα, πριν το ντέρμπι με την Παρτίζαν, παρά τις σημαντικές απουσίες και τον νέο τραυματισμό του Γκρέιαμ.

Ο Ερυθρός Αστέρας πέρασε από την έδρα της Μπόσνα με 86-77, σε ένα παιχνίδι που αποτέλεσε την πρόβα τζενεράλε πριν το μεγάλο ντέρμπι με την Παρτίζαν την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου για την 15η αγωνιστική της EuroLeague.

Η εμφάνιση στο Σαραγέβο είχε θετικό πρόσημο, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στις νίκες, ανέβηκαν στο 5-3 της βαθμολογίας και έδειξαν αντίδραση μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα. Παρά τις σημαντικές απουσίες των Μονέκε, Ντόμπριτς, Ντος Σάντος και Πλάβσιτς, η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς έπαιξε καλό μπάσκετ, με τον Νουόρα, τον ΜαικΙντάιρ, τον Οτζελέγιε και τον Μπάτλερ να δίνουν πολλές λύσεις.

Η Μπόσνα προσπάθησε κυρίως στο τρίτο δεκάλεπτο να επιστρέψει, μειώνοντας τη διαφορά, όμως ο Ερυθρός Αστέρας διατήρησε τον έλεγχο και δεν άφησε το ματς να κινδυνεύσει. Οι Νούορα και ΜακΙντάιρ «καθάρισαν» στο φινάλε, υπογράφοντας την πέμπτη νίκη της ομάδας στον όμιλο.

Ωστόσο, μετά το παιχνίδι, ο Σάσα Ομπράντοβιτς είχε νέο... πονοκέφαλο, καθώς ο Ντεβόντε Γκρέιαμ ένιωσε ενόχληση στη γάμπα και αποχώρησε, με τον προπονητή να τονίζει πως απαιτούνται εξετάσεις για να διαπιστωθεί η κατάστασή του.

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 39-48, 62-70, 77-86