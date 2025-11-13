Οι μεγάλοι άτυχοι του Ολυμπιακού: Ματσιγιάουσκας, Γιανγκ, Λο, Νεστέροβιτς, Φαλ, Βασιλόπουλος και τώρα Έβανς

Ο Κίναν Έβανς στάθηκε άτυχος για άλλη μια φορά με τη ρήξη αχιλλείου και ήρθε να προστεθεί στη λίστα των σοβαρών τραυματισμών στους παίκτες του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια.

Ο Κίναν Έβανς ήταν ο μεγάλος άτυχος στον Ολυμπιακό, καθώς στο πρώτο μόλις παιχνίδι του στην EuroLeague, υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα στο αριστερό του πόδι, τραυματισμός που θα τον αφήσει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Ολυμπιακός, μετά την επίσημη διάγνωση του τραυματισμού, έκανε ένα ξεχωριστό ποστ για τον Κίναν Έβανς, όπου του έστειλε και μήνυμα συμπαράστασης. Πάντως αρκετοί παίκτες των ερυθρόλευκων έχουν πληγωθεί από σοβαρούς τραυματισμούς την τελευταία 20ετία.

Ματσιγιάουσκας

Το καλοκαίρι του 2006 ο Ολυμπιακός έκανε το μεγάλο… μπαμ με την απόκτηση του Άρβιντας Ματσιγιάουσκας. Σχεδόν 3 μήνες μετά την απόκτηση του, στις 16 Σεπτεμβρίου, ο Ματσιγιάουσκας έσκισε τον αχίλλειο τένοντα κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα προετοιμασίας. Ο σοβαρότατος τραυματισμός στέρησε απ’ τους «ερυθρόλευκους» τον σούπερ-σταρ τους για έξι μήνες. Ο συγκεκριμένος τραυματισμός ουσιαστικά κατέστρεψε την καριέρα του Ματσιγιάουσκας, ο οποίος δεν επέστρεψε στο επίπεδο που βρισκόταν.

Ζουκάουσκας

Από τις πρώτες ηχηρές μεταγραφές που έγιναν στη… νέα εποχή του Ολυμπιακού ήταν ο Εουρέλιους Ζουκάουσκας. Ο πολύπειρος σέντερ έφτασε στον Ολυμπιακό για να κάνει τη διαφορά αλλά τραυματίστηκε στους πρώτους μήνες της θητείας του στον Ολυμπιακού. Ο Ζουκάουσκας υπέστη ρήξη τενόντων στροφικού πετάλου δεξιού ώμου και δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του.

Βασιλόπουλος

Ακόμα ένας παίκτης που θα μπορούσε να κάνει ακόμα μεγαλύτερη καριέρα αλλά οι τραυματισμοί τον πήγαν πίσω. Τον Φλεβάρη του 2011 λοιπόν ο Παναγιώτης, αναγκαζόταν να μείνει εκτός για περίπου 6-9 μήνες, καθώς υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού και ρήξη έξω μηνίσκου. Ένας παίκτης που δεν το έβαλε ποτέ κάτω και πάλεψε κόντρα στην ατυχία και τουε τραυματισμούς του.

Νεστέροβιτς

Και ο Σλοβένος στάθηκε άτυχος στην θητεία του στον Ολυμπιακό. Ο Ράσο Νεστέροβιτς που έπαιξε και στο ΝΒΑ, ήρθε στον Ολυμπιακό και έδωσε λύσεις σε αρκετά ματς, ωστόσο τον Απρίλιο του 2011 έβγαλε τον ώμο του κόντρα κόντρα στην Καβάλα. Μεγάλη ζημιά που δεν τον άφησε να επανέλθει σε κορυφαίο επίπεδο.

Λο

Ο Λο είναι ένας από τους παίκτες που πρόσφεραν στον Ολυμπιακό και πανηγύρισαν μαζί του Euroleague. Eξαιρετικός γκαρντ που το έλεγε η ψυχή του στα δύσκολα και αναγκάστηκε όμως να βι΄ώσει και εκείνος σοβαρό τραυματισμό. Τον Ιανουάριο του 2014 τραυματίστηκε στο γόνατο και δεν κατάφερε να δώσει ξανά λύσεις. Μια ατυχία που του σταμάτησε και την καριέρα και δεν τον άφησε να ξαναδείξει την ποιότητα του.

Παπαπέτρου

Πλέον οι λάτρεις του Gazzetta τον απολαμβάνουν στην εκπομπή Gazz Floor όπου μιλάει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο για το αγαπημένο του άθλημα και... μαθαίνει μπάσκετ στον κόσμο. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου όμως και σαν αθλητής είχε μια σπουδαία καριέρα που θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερη αν δεν είχε ταλαιιπωρηθεί τόσο από τραυματισμούς. Άλλωστε οι πόνοι και οι τραυματισμοί τον ανάγκασαν να σταματήσει πρόωρα το μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός τον είχε αποκτήσει σαν top prospect αλλα ο Ιωάννης στάθηκε άτυχος, αφού υπέστη καταγμα περόνης αρχικά και έξω σφυρού στη συνέχεια, στην προετοιμασία των ερυθρόλευκων.

Γιανγκ

Το θηρίο είχε λυγίσει στις 13 Νοέμβρη του 2015. Ο Αμερικανός σέντερ είχε τραυματιστεί στη διάρκεια της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Εφές κι οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, έδειξαν πως υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού αριστερού γονάτου. Κάτι που τον κράτησε για αρκετές μήνες εκτός δράσης και δεν τον άφησε να κάνει την καριέρα που θα ήθελε στον Ολυμπιακό και στη συνέχεια.

Χάκετ

Στα μέσα του Δεκέμβρη του 2026 η άνετη νίκη απέναντι στην Ούνικς Καζάν επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Ντάνιελ Χάκετ! Αρχικά, οι εξετάσεις του Ιταλού γκαρντ έδειξαν πως υπέστη εκτεταμένη ρήξη οπισθίων μηριαίων και η απουσία του υπολογιζόταν κοντά στους δύο μήνες. Τελικά, όμως ο Ντάνιελ Χάκετ υποβλήθηκε σε νέες εξετάσεις κι οι φόβοι των ανθρώπων της ομάδας επιβεβαιώθηκαν. Ο τένοντας του άσου του Ολυμπιακού είχε κοπεί και θα έχανε όλη τη σεζόν.

Φαλ

Ο Μουστάφα Φαλ στο πέμπτο λεπτό του Game 3 των περσινών τελικών της Stoiximan GBL λαβώθηκε. Ο Γάλλος σέντερ υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο, κάτι που θα τον κρατούσε εκτός δράσης για 10-12 μήνες. Ο Ολυμπιακός ακόμα στερείται των υπηρεσιών του μέσα στη σεζόν. Μια τεράστια απώλεια για τον Μπαρτζώκα και τους Πειραιώτες.