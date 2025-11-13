Ο Τάισον Γουόρντ κατά την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού μίλησε για τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς και το παιχνίδι της Παρασκευής (14/11, 21:30) με την Αρμάνι στο Μιλάνο.

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει για το Μιλάνο, όπου θα αναμετρηθεί με την Αρμάνι το βράδυ της Παρασκευής (14/11, 21:30), ωστόσο, ο τραυματισμός του Κίναν Έβανς είναι ακόμη το θέμα που κυριαρχεί στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο και αυτό είναι λογικό.

Ο Τάισον Γουόρντ μίλησε πριν την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού και εστίασε κυρίως στον συμπαίκτη του Κίναν Έβανς που βιώνει μια νέα δοκιμασία.

«Σίγουρα στην ομάδα είμαστε σοκαρισμένοι, όσο είναι και όλοι οι άλλοι. Ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι για την επιστροφή του Έβανς. Ακόμα είμαστε δίπλα του. Δεν το ευχόμαστε σε κανέναν αυτό. Όχι μόνο εμείς, αλλά και όποιος είδε το παιχνίδι χθες βράδυ. Είμαστε μαζί του και στέλνουμε τις προσευχές μας. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε δίπλα του όσο περισσότερο μπορούμε. Προσωπικά του έστειλα ένα μήνυμα χθες βράδυ για να του πω ότι είμαστε δίπλα του. Πιστεύω πως όλοι έκαναν το ίδιο. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και τον συμπονούμε» δήλωσε ο Τάισον Γουόρντ.

Και συμπλήρωσε: «Πρέπει να παραμείνουμε επαγγελματίες. Ό,τι έγινε έγινε. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό στο παρκέ και να δούμε τι θα γίνει. Χθες βράδυ μπορούσε να νιώσεις την ενέργεια του κόσμου. Στην αρχή ήταν ηλεκτρική και όταν συνέβη (αυτό με τον Έβανς) μπορούσες να ακούσεις ακόμα κι ένα στυλό που θα έπεφτε κάτω. Όσο περνούν οι ημέρες συνειδητοποιείς περισσότερο την κατάσταση. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε δίπλα του και να κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα μπορούμε, για να εκπροσωπήσουμε κι εκείνον».

Όσο για το παιχνίδι με την Αρμάνι, επισήμανε: «Και στα αυριανό ματς πρέπει να κάνουμε όσα έχουμε κάνει στις προηγούμενες νίκες μας, να παίξουμε το μπάσκετ του Ολυμπιακού και να δώσουμε τα πάντα στην άμυνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς, καθώς η EuroLeague γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική. Πρέπει να συνεχίσουμε να σταματάμε τους αντιπάλους στην άμυνα και μετά όλα θα πάρουν τον δρόμο τους.

Όσο για τον ίδιο και την παρουσία του στην ομάδα, τόνισε: «Δεν το έχει σκεφτεί καν έτσι, απλά προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερα γίνεται με όποια ευκαιρία μου δίνεται. Αυτό είναι το τρελό με αυτή την ομάδα. Εγώ ήρθα από ένα μέρος όπου ήμουν ένας από τους καλύτερους παίκτες και τώρα βρίσκομαι σε μια κατάσταση, όπου όταν βρίσκομαι είτε εντός, είτε εκτός παρκέ, είμαι ένας από τους πιο “μικρούς” παίκτες. Οπότε χαίρομαι που μου λέτε ότι είμαι two-way παίκτης. Κάποιες φορές δεν το βλέπω έτσι. Έχω από τον εαυτό μου τις ίδιες προσδοκίες που είχα και πέρυσι. Σίγουρα όταν το ακούω αυτό, μου ανυψώνει το ηθικό. Κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερα μπορώ. Στόχος είναι η νίκη και λατρεύω να κερδίζω».