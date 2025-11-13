Μπαρτζώκας για Έβανς: «Είναι δύσκολο για εκείνον και για την ομάδα»

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/11), για το Μιλάνο όπου θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι(12/11 - 21:30) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μίλησε σχετικά με τον νέο τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην αναχώρηση του Ολυμπιακού για το Μιλάνο, όπου θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι, για την 12η αγωνιστική της Euroleague, αναφρερόμενος φυσικά στον Κίναν Έβανς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός:

Για το γεγονός ότι το μυαλό όλων είναι στον Έβανς: «Ναι, χωρίς πολλά λόγια, έτσι είναι».

Για το πώς ξεπερνάει κανείς έναν τέτοιο τραυματισμό: «Η ζωή συνεχίζεται, η δουλειά συνεχίζεται, ούτε είναι ο πρώτος ούτε ο τελευταίος τραυματισμός. Για τον Κίναν ήταν μία διαδικασία χρόνων να επανέλθει από τον προηγούμενο τραυματισμό και έπαθε έναν άλλον, παίζοντας. Είναι δύσκολο για εκείνον και για την ομάδα. Η ζωή είναι έτσι πάντα. Έχεις την επόμενη μέρα αγώνα και πρέπει να συνεχίζεις.

Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί παντού, να βελτιωνόμαστε μέσα στη χρονιά. Το Μιλάνο είναι καλή ομάδα, όπως όλες οι ομάδες στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι πάντα δυσκολευόμαστε στο Μιλάνο. Αν παίξουμε με λιγότερο physicality θα έχουμε θέμα».

Πόσο δύσκολο είναι να πας παρακάτω και για την ενίσχυση: «Θέλει εκπαίδευση με τα χρόνια. Πάντα πρέπει να βλέπεις και τη θετική πλευρά. Έχουν πεθάνει παίκτες που είχα. Βλέπεις ότι είναι ένας σοβαρός τραυματισμός για τον Κίναν. Συναισθηματικά μας σκότωσε, αλλά συνεχίζουμε. Θα κάνει την εγχείρηση του και την θεραπεία του. Ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να ψάξει λύσεις στα γκαρντ. Υπάρχουν καλύτερα πράγματα από αυτό, υπάρχουν όμως και πολύ χειρότερα».