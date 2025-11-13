Ο Φρανκ Νιλικίνα δεν θα είναι διαθέσιμος για τον Γιώργο Μπαρτζώκα στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο.

Χωρίς τον Φρανκ Νιλικίνα ταξιδεύει ο Ολυμπιακός στο Μιλάνο για την αναμέτρηση της Παρασκευής (14/11) με την Αρμάνι. Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να διαχειριστούν άλλη μια σημαντική απουσία στην περιφερειακή γραμμή εν όψει ενός πολύ σημαντικού αγώνα με μεγάλο βαθμό δυσκολίας.

Ο Γάλλος γκαρντ δεν θα είναι διαθέσιμος για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, καθώς δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο. Σε συνεννόηση με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας αποφασίστηκε να μείνει στην Αθήνα και να συνεχίσει το πρόγραμμα αποθεραπείας του.

Η εξέλιξη αυτή μειώνει σημαντικά τις επιλογές του Έλληνα τεχνικού στην οργάνωση, καθώς διαθέσιμοι είναι ο Τόμας Γουόκαπ, ο Σέιμπεν Λι και ο κατά συνθήκη πλέι μέικερ Γιαννούλης Λαρεντζάκης, σ’ έναν ρόλο που έχει φέρει εις πέρας αρκετές φορές με επιτυχία, όποτε του ζητήθηκε από τον προπονητή του.

