H Mπαρτσελόνα έφτασε σε συμφωνία με τον Τσάβι Πασκουάλ για τον πάγκο της, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει πως ο Τσάβι Πασκουάλ είναι ο εκλεκτός της Μπαρτσελόνα και αναμένεται άμεσα να ανακοινωθεί από την διοίκηση της ομάδας. Και ήρθε και η επιβεβαίωση από την Mundo Deportivo.

To ισπανικό Μέσο λοιπόν τονίζει πως οι Καταλανοί συμφώνησαν με τον Πασκουάλ για τρία χρόνια. Έτσι επιστρέφει στην ομάδα που πέρασε τα καλύτερα χρόνια της προπονητικής του καριέρας.

Ο Πασκουάλ στην προηγούμενη θητεία του στον πάγκο της Μπάρτσα είχε μια Euroleague το 2010 κόντρα στον Ολυμπιακό, 4 πρωταθλήματα Ισπανίας και τρία Κύπελλα, όντας ένας από τους πιο πετυχημένους προπονητές στην ιστορία του συλλόγου.