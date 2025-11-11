Ο Τσάβι Πασκουάλ είναι ο εκλεκτός της Μπαρτσελόνα σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta και αναμένεται άμεσα να ανακοινωθεί από την διοίκηση της ομάδας.

Η Μπαρτσελόνα είναι ένα βήμα από την συμφωνία με τον Τσάβι Πασκουάλ, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta. Ο Καταλανός τεχνικός που ήταν και ο τελευταίος με τον οποίο κατέκτησαν την Euroleague είναι ο άνθρωπος που εμπιστεύεται η διοίκηση Λαπόρτα για να του δώσει τα «κλειδιά» και να βάλει ένα τέλος στην αγωνιστική σύγχυση που έχει προκληθεί τη φετινή σεζόν.

Ο Πασκουάλ αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή την προτεραιότητα της διοίκησης και του Χουάν Κάρλος Ναβάρο, προκειμένου να ηγηθεί του συλλόγου ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά την ομάδα και τα αποδυτήρια της και μπορεί να την βγάλει από το αγωνιστικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει.

Οι συζητήσεις ξεκίνησαν και αναμένεται άμεσα να κλείσει το θέμα, με τον Τσάβι Πασκουάλ να πιάνει δουλειά και να επιστρέφει στην Euroleague, μετά από χρόνια απουσίας, λόγω του αποκλεισμού των ρωσικών ομάδων από τη διοργάνωση.