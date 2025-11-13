Οι συμπαίκτες του Κίναν Έβανς κοιτούσαν συγκλονισμένοι τη στιγμή που Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ.

Ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε τη Ζάλγκιρις με 95-78 για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague. Τα πάντα όμως πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, με όλο το ΣΕΦ να παγώνει από τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, που αποχώρησε από το παρκέ φωνάζοντας «no way» μόλις δύο λεπτά και ένα δευτερόλεπτο από την είσοδό του.

Οι συμπαίκτες του έμειναν άφωνοι όταν είδαν τον Αμερικανό γκαρντ να σωριάζεται στο παρκέ και να βλέπει ξανά την ατυχία να του χτυπά την πόρτα με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν για τον Αμερικανό γκαρντ που υπέστη για δεύτερη φορά στην καριέρα του ρήξη του αριστερού αχιλλείου τένοντα.

Ο κόσμος στο ΣΕΦ σίγησε και ο ενθουσιασμός μετατράπηκε σε σιωπή με τους Σάσα Βεζένκοβ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Εβάν Φουρνιέ να κοιτούν σοκαρισμένοι.