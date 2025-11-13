Ο Ολυμπιακός έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα στον Κίναν Έβανς μετά την επισημοποίηση της σοβαρότητας του τραυματισμού του.

Ο Κίναν Έβανς ήταν ο μεγάλος άτυχος στον Ολυμπιακό, καθώς στο πρώτο μόλις παιχνίδι του στην EuroLeague, υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα στο αριστερό του πόδι, τραυματισμός που θα τον αφήσει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Ολυμπιακός, μετά την επίσημη διάγνωση του τραυματισμού, έκανε ένα ξεχωριστό ποστ για τον Κίναν Έβανς, όπου του έστειλε και μήνυμα συμπαράστασης.

Αναλυτικά το ποστάρισμα του Ολυμπιακού για τον Κίναν Έβανς:

«Ο Κίναν Έβανς υπέστη ρήξη αχιλλείου στο αριστερό του πόδι.

Είμαστε όλοι μαζί σου Κίναν. Μείνει δυνατός και επέστρεψε δυνατότερος»