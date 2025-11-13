Ολυμπιακός για Έβανς: «Είμαστε μαζί σου, μείνε δυνατός»
Ο Κίναν Έβανς ήταν ο μεγάλος άτυχος στον Ολυμπιακό, καθώς στο πρώτο μόλις παιχνίδι του στην EuroLeague, υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα στο αριστερό του πόδι, τραυματισμός που θα τον αφήσει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.
- Ο Γολγοθάς του Κίναν Έβανς: Όλο το χρονικό των τραυματισμών του
- Απίστευτο: Δεύτερη φορά στην καριέρα του ρήξη Αχιλλείου ο Έβανς!
Ο Ολυμπιακός, μετά την επίσημη διάγνωση του τραυματισμού, έκανε ένα ξεχωριστό ποστ για τον Κίναν Έβανς, όπου του έστειλε και μήνυμα συμπαράστασης.
Αναλυτικά το ποστάρισμα του Ολυμπιακού για τον Κίναν Έβανς:
«Ο Κίναν Έβανς υπέστη ρήξη αχιλλείου στο αριστερό του πόδι.
Είμαστε όλοι μαζί σου Κίναν. Μείνει δυνατός και επέστρεψε δυνατότερος»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.