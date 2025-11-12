Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να φύγει με τη νίκη από το Μόναχο και να... γλιτώσει στο «παρά τσακ» την παράταση στο τελευταίο (στην κυριολεξία) δευτερόλεπτο του αγώνα.
Ο Σπένσερ Ντινγουίντι ο οποίος ήταν εξαιρετικός στο α' ημίχρονο, αλλά...εξαφανισμένος στο δεύτερο, είχε την ευκαιρία να στείλει το ματς στην παράταση με το σκορ στο 73-75.
Όμως ευστόχησε μόνο σε μία βολή και κάπως έτσι κατάφεραν οι Καταλανοί να φτάσουν σ' ένα σπουδαίο διπλό. Και μάλιστα σ' ένα ματς όπου η Μπαρτσελόνα είχε στον πάγκο τον υπηρεσιακό προπονητή, Όσκαρ Ορελάνα και την Μπάγερν τον... Τι Τζέι Πάρκερ ο οποίος είχε πάρει τη θέση του Γκόρντον Χέρμπερτ ο οποίος ταλαιπωρούνταν από ίωση.
Μπάγερν – Μπαρτσελόνα: Ο αγώνας
Μετά το πρώτο οκτάλεπτο όπου οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ (15-15), η Μπαρτσελόνα άρχισε να παίρνει τα πάνω της και να εκμεταλλεύεται την αστοχία της Μπάγερν έξω από τα 6.75 μέτρα. Έκλεισε το δεκάλεπτο στο +5 (15-20) ενώ στη συνέχεια με επιμέρους σκορ 11-4 βρέθηκε να προηγείται με 12 πόντους διαφορά (19-31).
Ήταν και το σημείο κλειδί προκειμένου να ελέγξει το ματς και να παραμείνει σε διψήφιες διαφορές, αν και στην αντίπερα όχθη ο Σπένσερ Ντινγουίντι (16π., στο ημίχρονο με 3/3δίπ., 2/2τρ., 4/6β.) προσπαθούσε να κρατήσει την Μπάγερν μέσα στο ματς. Το ημίχρονο έκλεισε με την Μπαρτσελόνα στο +9 (32-43) έχοντας 15/25 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 10 ασίστ για 5 λάθη, ενώ η Μπάγερν 9/20 δίποντα, 3/11 τρίποντα και 2 ασίστ για 8 λάθη.
Η Μπάγερν ωστόσο κατάφερε να επιστρέψει στο ματς και χάρη στους Ντα Σίλβα και Λούτσιτς κατάφερε να ισοφαρίσει στους 52 πόντους (52-52 στο 27') πριν κλείσει η 3η περίοδος στο νέο +4 των Καταλανών (57-61). Η Μπαρτσελόνα έφτασε εκ νέου στο +7 (57-64 στο 32') αλλά και πάλι οι Βαυαροί πλησίασαν στον πόντο (63-64) ένα λεπτό αργότερα με μίνι σερί 6-0. Έκτοτε το ματς έγινε πραγματικό ντέρμπι, με την Μπάγερν να χάνει την ευκαιρία να στείλει το ματς στην παράταση. Ο Ντινγουίντι είχε 1/2 βολές με 1.2'' για το τέλος και κάπως έτσι η Μπαρτσελόνα έφυγε από το Μόναχο μ' ένα μεγάλο διπλό.
- MVP Ο... Τόμας Σατοράνσκι, ο οποίος έκανε «γεμάτο» ματς έχοντας 13 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.
- KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο... Όσκαρ Ντα Σίλβα, ο οποίος είχε 17 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 τελικές πάσες.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... το 47% στα τρίποντα της Μπαρτσελόνα για εκτός έδρας παιχνίδι.
Τα δεκάλεπτα: 15-20, 32-43, 57-61, 74-75.
|FC Bayern Munich
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head Coach: Tj Parker
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|O. Da Silva *
|22:04
|17
|8/10
|80.0%
|8/10
|80.0%
|0/0
|0.0%
|1/1
|100.0%
|5
|4
|9
|3
|3
|0
|0
|1
|25
|25
|4
|X. Rathan-Mayes
|17:41
|8
|3/8
|37.5%
|2/3
|66.7%
|1/5
|20.0%
|1/1
|100.0%
|0
|2
|2
|3
|1
|3
|1
|0
|10
|10
|5
|N. Giffey
|18:16
|4
|2/4
|50.0%
|2/4
|50.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|2
|0
|1
|0
|1
|1
|8
|L. Kratzer
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|J. Jessup
|15:29
|6
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|6
|6
|11
|V. Lucic *
|24:31
|8
|3/4
|75.0%
|1/2
|50.0%
|2/2
|100.0%
|0/0
|0.0%
|3
|5
|8
|1
|2
|2
|2
|0
|14
|14
|13
|A. Obst *
|24:17
|3
|1/8
|12.5%
|0/2
|0.0%
|1/6
|16.7%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|1
|2
|1
|0
|0
|-6
|-6
|16
|S. Jovic
|16:26
|9
|4/6
|66.7%
|3/4
|75.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|0
|12
|12
|22
|I. Mike *
|18:05
|2
|1/8
|12.5%
|1/7
|14.3%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|3
|3
|1
|1
|0
|-2
|-2
|26
|S. Dinwiddie *
|25:15
|17
|5/7
|71.4%
|3/4
|75.0%
|2/3
|66.7%
|5/8
|62.5%
|0
|3
|3
|1
|0
|4
|1
|0
|20
|20
|32
|W. Gabriel
|13:39
|0
|0/4
|0.0%
|0/3
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2
|1
|3
|0
|1
|1
|0
|1
|-3
|-3
|33
|D. McCormack
|04:17
|0
|0/1
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team/Coaches
|2
|1
|3
|0
|0
|TOTAL
|200
|74
|20/39
|51.3%
|20/39
|51.3%
|9/24
|37.5%
|7/10
|70.0%
|13
|22
|35
|14
|18
|14
|8
|1
|79
|FC Barcelona
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head Coach: Oscar Orellana
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|K. Punter *
|18:46
|4
|1/7
|14.3%
|1/4
|25.0%
|0/3
|0.0%
|2/2
|100.0%
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|0
|0
|-2
|-2
|2
|J. Marcos
|05:48
|0
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|1
|2
|0
|0
|0
|-2
|-2
|3
|M. Cale
|12:32
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|M. Norris
|04:47
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|6
|J. Vesely *
|23:45
|9
|4/7
|57.1%
|4/6
|66.7%
|0/1
|0.0%
|1/1
|100.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|10
|10
|8
|D. Brizuela
|15:08
|3
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|13
|T. Satoransky *
|25:41
|13
|5/6
|83.3%
|2/3
|66.7%
|3/3
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0
|4
|4
|4
|0
|0
|2
|0
|22
|22
|14
|W. Hernangomez
|16:15
|10
|6/11
|54.5%
|4/7
|57.1%
|0/0
|0.0%
|2/4
|50.0%
|1
|2
|3
|0
|2
|1
|0
|0
|8
|8
|20
|N. Laprovittola
|14:19
|9
|3/6
|50.0%
|0/1
|0.0%
|3/5
|60.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|3
|1
|2
|1
|0
|9
|9
|21
|W. Clyburn
|22:02
|12
|5/10
|50.0%
|4/8
|50.0%
|1/2
|50.0%
|1/2
|50.0%
|3
|1
|4
|1
|1
|2
|1
|0
|11
|11
|23
|T. Shengelia *
|27:26
|10
|6/9
|66.7%
|4/7
|57.1%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|0
|5
|5
|4
|3
|2
|1
|1
|16
|16
|44
|J. Parra *
|13:31
|5
|4/6
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|1/1
|100.0%
|0
|3
|3
|0
|1
|0
|2
|0
|10
|10
|Team/Coaches
|1
|2
|3
|0
|0
|TOTAL
|200
|75
|29/56
|51.8%
|21/39
|53.8%
|8/17
|47.1%
|9/12
|75.0%
|6
|21
|27
|16
|18
|14
|8
|2
|83
