Ο Σπένσερ Ντινγουίντι έχασε την ευκαιρία να στείλει το ματς στην παράταση καθώς είχε 1/2 βολές στα 1.2'' πριν από το τέλος με αποτέλεσμα η Μπαρτσελόνα να φύγει από το Μόναχο με τη νίκη κερδίζοντας την Μπάγερν με 75-74!

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να φύγει με τη νίκη από το Μόναχο και να... γλιτώσει στο «παρά τσακ» την παράταση στο τελευταίο (στην κυριολεξία) δευτερόλεπτο του αγώνα.

Ο Σπένσερ Ντινγουίντι ο οποίος ήταν εξαιρετικός στο α' ημίχρονο, αλλά...εξαφανισμένος στο δεύτερο, είχε την ευκαιρία να στείλει το ματς στην παράταση με το σκορ στο 73-75.

Όμως ευστόχησε μόνο σε μία βολή και κάπως έτσι κατάφεραν οι Καταλανοί να φτάσουν σ' ένα σπουδαίο διπλό. Και μάλιστα σ' ένα ματς όπου η Μπαρτσελόνα είχε στον πάγκο τον υπηρεσιακό προπονητή, Όσκαρ Ορελάνα και την Μπάγερν τον... Τι Τζέι Πάρκερ ο οποίος είχε πάρει τη θέση του Γκόρντον Χέρμπερτ ο οποίος ταλαιπωρούνταν από ίωση.

Μπάγερν – Μπαρτσελόνα: Ο αγώνας

Μετά το πρώτο οκτάλεπτο όπου οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ (15-15), η Μπαρτσελόνα άρχισε να παίρνει τα πάνω της και να εκμεταλλεύεται την αστοχία της Μπάγερν έξω από τα 6.75 μέτρα. Έκλεισε το δεκάλεπτο στο +5 (15-20) ενώ στη συνέχεια με επιμέρους σκορ 11-4 βρέθηκε να προηγείται με 12 πόντους διαφορά (19-31).

Ήταν και το σημείο κλειδί προκειμένου να ελέγξει το ματς και να παραμείνει σε διψήφιες διαφορές, αν και στην αντίπερα όχθη ο Σπένσερ Ντινγουίντι (16π., στο ημίχρονο με 3/3δίπ., 2/2τρ., 4/6β.) προσπαθούσε να κρατήσει την Μπάγερν μέσα στο ματς. Το ημίχρονο έκλεισε με την Μπαρτσελόνα στο +9 (32-43) έχοντας 15/25 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 10 ασίστ για 5 λάθη, ενώ η Μπάγερν 9/20 δίποντα, 3/11 τρίποντα και 2 ασίστ για 8 λάθη.

Η Μπάγερν ωστόσο κατάφερε να επιστρέψει στο ματς και χάρη στους Ντα Σίλβα και Λούτσιτς κατάφερε να ισοφαρίσει στους 52 πόντους (52-52 στο 27') πριν κλείσει η 3η περίοδος στο νέο +4 των Καταλανών (57-61). Η Μπαρτσελόνα έφτασε εκ νέου στο +7 (57-64 στο 32') αλλά και πάλι οι Βαυαροί πλησίασαν στον πόντο (63-64) ένα λεπτό αργότερα με μίνι σερί 6-0. Έκτοτε το ματς έγινε πραγματικό ντέρμπι, με την Μπάγερν να χάνει την ευκαιρία να στείλει το ματς στην παράταση. Ο Ντινγουίντι είχε 1/2 βολές με 1.2'' για το τέλος και κάπως έτσι η Μπαρτσελόνα έφυγε από το Μόναχο μ' ένα μεγάλο διπλό.

MVP Ο... Τόμας Σατοράνσκι, ο οποίος έκανε «γεμάτο» ματς έχοντας 13 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Τόμας Σατοράνσκι, ο οποίος έκανε «γεμάτο» ματς έχοντας 13 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα. KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο... Όσκαρ Ντα Σίλβα, ο οποίος είχε 17 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 τελικές πάσες.

Όσκαρ Ντα Σίλβα, ο οποίος είχε 17 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 τελικές πάσες. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... το 47% στα τρίποντα της Μπαρτσελόνα για εκτός έδρας παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 15-20, 32-43, 57-61, 74-75.

FC Bayern Munich FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head Coach: Tj Parker MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 O. Da Silva * 22:04 17 8/10 80.0% 8/10 80.0% 0/0 0.0% 1/1 100.0% 5 4 9 3 3 0 0 1 25 25 4 X. Rathan-Mayes 17:41 8 3/8 37.5% 2/3 66.7% 1/5 20.0% 1/1 100.0% 0 2 2 3 1 3 1 0 10 10 5 N. Giffey 18:16 4 2/4 50.0% 2/4 50.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 2 0 1 0 1 1 8 L. Kratzer 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 J. Jessup 15:29 6 2/3 66.7% 0/0 0.0% 2/3 66.7% 0/0 0.0% 0 2 2 0 2 0 1 0 6 6 11 V. Lucic * 24:31 8 3/4 75.0% 1/2 50.0% 2/2 100.0% 0/0 0.0% 3 5 8 1 2 2 2 0 14 14 13 A. Obst * 24:17 3 1/8 12.5% 0/2 0.0% 1/6 16.7% 0/0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 -6 -6 16 S. Jovic 16:26 9 4/6 66.7% 3/4 75.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0 1 1 2 2 1 1 0 12 12 22 I. Mike * 18:05 2 1/8 12.5% 1/7 14.3% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 1 2 3 3 3 1 1 0 -2 -2 26 S. Dinwiddie * 25:15 17 5/7 71.4% 3/4 75.0% 2/3 66.7% 5/8 62.5% 0 3 3 1 0 4 1 0 20 20 32 W. Gabriel 13:39 0 0/4 0.0% 0/3 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 2 1 3 0 1 1 0 1 -3 -3 33 D. McCormack 04:17 0 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team/Coaches 2 1 3 0 0 TOTAL 200 74 20/39 51.3% 20/39 51.3% 9/24 37.5% 7/10 70.0% 13 22 35 14 18 14 8 1 79