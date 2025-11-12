Ολυμπιακός: Ο Βεζένκοβ αγκαλιά με τον γιο του Γουίλιαμς-Γκος
Μια πανέμορφη στιγμή έλαβε χώρα στο φαληρικό παλέ και δη λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ζάλγκιρις Κάουνας.
Ο Νάιτζελ Γουίλαμς-Γκος μπορεί να επέστρεψε στο ΣΕΦ ως αντίπαλος των «ερυθρολεύκων» ωστόσο δεν είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί λόγω τραυματισμού.
Παρόλα αυτά ο γιος του έκλεψε την παράσταση! Ντυμένος στα... πράσινα της Ζάλγκιρις, είδε τον Σάσα Βεζένκοβ να τον παίρνει αγκαλιά και να αστειεύεται μαζί του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.