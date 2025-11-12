Μπορεί ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος να μην είναι διαθέσιμος για την Ζάλγκιρις αλλά έδωσε το «παρών» στο ΣΕΦ και ο Σάσα Βεζένκοβ βρήκε την ευκαιρία να πάρει αγκαλιά τον γιο του.

Μια πανέμορφη στιγμή έλαβε χώρα στο φαληρικό παλέ και δη λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ζάλγκιρις Κάουνας.

Ο Νάιτζελ Γουίλαμς-Γκος μπορεί να επέστρεψε στο ΣΕΦ ως αντίπαλος των «ερυθρολεύκων» ωστόσο δεν είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί λόγω τραυματισμού.

Παρόλα αυτά ο γιος του έκλεψε την παράσταση! Ντυμένος στα... πράσινα της Ζάλγκιρις, είδε τον Σάσα Βεζένκοβ να τον παίρνει αγκαλιά και να αστειεύεται μαζί του.