Φαρίντ: «Νέα ομάδα και τοποθεσία, ίδιος Manimal»

Με ανάρτηση του ο Κένεθ Φαρίντ έδειξε τις σκέψεις του μετά το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό.

Ο Κένεθ Φαρίντ ήταν εντυπωσιακός στο ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό και όπως είπε μετά το τέλος, δεν... νοιάστηκε ιδιαίτερα για τα στατιστικά του. Ο Αμερικανός σέντερ πραγματοποίησε εξαιρετικό παιχνίδι στην παρθενική του εμφάνιση με τα «πράσινα» έχοντας στο σύνολο 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 τάπες σε 23 λεπτά.

Μετά το τέλος του αγώνα και τη νίκη του Παναθηναϊκού με 95-101, μιλώντας στην flash interview της Euroleague, ξεκαθάρισε ότι δεν... ίδρωσε καθόλου το αυτί του όσον αφορά τα προσωπικά του νούμερα.

Μάλιστα την Τετάρτη ανέβασε και ανάρτηση δείχνοντας την πολύ καλή ψυχολογία του. «Νέα ομάδα, νέα τοποθεσία, ίδιος Manimal».