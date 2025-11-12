Ο Μιλουτίνοφ που κατεβάζει τα ρολά και η απειλή του Φρανσίκσο!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ζαλγκίρις Κάουνας στο ΣΕΦ για τη 10η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά τους αποτελέσματα καθώς την προηγούμενη αγωνιστική επικράτησαν με 80-71 της Παρτιζάν στο Φάληρο.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα βρισκόντουσαν πίσω στο σκορ για μεγάλο μέρος του παιχνιδιού αλλά «πάτησαν» γκάζι στο τελευταίο δεκάλεπτο. Πέτυχαν 27 πόντους, δέχτηκαν μόλις 13 και έφτασαν στη νίκη.

Ο Τόμας Γουόκαπ ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 15 πόντους ενώ είχε 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 23:55 λεπτά παιχνιδιού. Ο Σάσα Βεζένκοφ πρόσθεσε άλλους 14 ενώ ο Ουάσινγκτον της Παρτιζάν πέτυχε 20 αλλά δεν ήταν αρκετοί για την ομάδα του.

Η δεύτερη σερί νίκη του Ολυμπιακού στη διοργάνωση τον έφερε στο 6-3 και την 4η θέση της βαθμολογίας. Αντιμετωπίζει μία ομάδα που βρίσκεται σε καλή κατάσταση και το Over 163.5 πόντοι προσφέρεται στο 1.90 στη Novibet.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα κοντραριστεί με τον πρώην συμπαίκτη του, τον Ράιτ. Να «μαζέψει» Over 8.5 ριμπάουντ βρίσκεται σε απόδοση 1.88 στη Novibet.

Η Ζαλγκίρις αποτελεί για την ώρα μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της διοργάνωσης. Με ρεκόρ 7-2 βρίσκεται στην 1η θέση της βαθμολογίας και αισιοδοξεί για τη συνέχεια.

Την προηγούμενη αγωνιστική επικράτησε με 86-77 της Βαλένθια στο Κάουνας πετυχαίνοντας την 4η σερί νίκη της στη Euroleague. O Φρανσίσκο με 15 πόντους και 7 ασίστ και ο Ράιτ με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ ήταν οι πρωταγωνιστές για το σύνολο του Μασιούλις.

OΙ Λιθουανοί μετράνε 7 σερί παιχνίδια αήττητοι σε πρωτάθλημα και Euroleague απέναντι όμως στον Ολυμπιακό δεν έχουν πάρει κάποια νίκη στα τελευταία 9 μεταξύ τους ματς.

Ο κόουτς Μασιούλις στην πρώτη του δουλειά ως πρώτος προπονητής, ήταν βοηθός του Γιασικεβίτσιους σε Ζαλγκίρις, Μπαρτσελόνα και Φενέρ, έχει δείξει πολύ καλά δείγματα και μία ομάδα με πλάνο. Με «όπλο» τον Φρανσίκσο θα ψάξει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον Ολυμπιακό. Το να πετύχει Over 14.5 πόντους ο πρώην άσος του Περιστερίου είναι στο 1.85 στη Novibet.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).



