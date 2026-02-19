Ρογκαβόπουλος: «Περαστικά στον Μιλουτίνοφ, τεράστια μεταγραφή του Χέιζ-Ντέιβις»

Για τον Χέιζ-Ντέιβις και για τον τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό αναφέρθηκε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στις δηλώσεις του, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ηρακλή.

Ο Παναθηναϊκός έκανε... περίπατο στον ημιτελικό, επικρατώντας του Ηρακλή με 61-91 και πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό (21/02, 20:00), με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο στις δηλώσεις του να αναφέρεται στο παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους».

Επιπλέον ο φόργουορντ των «πρασίνων» μίλησε και για την προσθήκη του Χέιζ-Ντέιβις, λέγοντας πως είναι τεράστια μεταγραφή.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκος Ροκαβόπουλος:

«Είχαμε κακή νοοτροπία, μπήκαμε χωρίς ένταση και η Ρόδος προετοιμάζεται το ματς μία εβδομάδα. Εμείς είχαμε δύο μέρες πριν ματς, αλλά δεν αποτελεί δικαιολογία αυτό για να έχουμε τέτοιες εμφανίσεις».

Για την αλλαγή νοοτροπίας: «Ελπίζω να το δείξουμε και στον τελικό. Ήταν καλή αρχή, αλλά χωρίς το τρόπαιο δεν έχει σημασία».

Για τον Χέις-Ντέιβις: «Είναι τεράστια μεταγραφή για την ομάδα, τεράστια βοήθεια. Δίνει πράγματα που δεν είχαμε στο παιχνίδι μας, όπως το παιχνίδι στο low-post, να διαβάσουμε τις αλλαγές με τέτοια άνεση από μέσα προς τα έξω, το καλό του διάβασμα στο ματς. Έχει τα πάντα στο παιχνίδι του, είναι πανέξυπνος. Πλαισιώνει τον Χουάντσο τρομερά. Μπορεί να παίξει και στο “3”, αυτά είναι του κόουτς. Σας λέει ότι μπορεί να δώσει τα πάντα. Τεράστια μεταγραφή. Δίνει ηρεμία το ότι έχουμε αυτόν τον παίκτη στο ρόστερ μας».

Για τον τελικό με τον Ολυμπιακό: «Είμαστε σοβαροί, έτοιμοι. Ήρθαμε εδώ με πίστη και σοβαρότητα. Ελπίζω να φανεί στον τελικό. Παίζουμε με μία εξαιρετική ομάδα, παίζει πολύ καλό μπάσκετ. Θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Είναι ένα ματς, να τα δώσουμε όλα. Είναι ο πρώτος στόχος της χρονιάς, ελπίζω να χαμογελάσουμε εμείς».

Για τον Μιλουτίνοφ: «Περαστικά πρώτα από όλα. Είναι εξαιρετικός παίκτης. Είναι άσχημο να συμβαίνουν αυτά. Είναι πλήγμα για τον Ολυμπιακό. Όμως, έχει εξαιρετικό ρόστερ. Είναι ο Τζόουνς, ο Χολ, εξαιρετικοί ψηλοί. Ο Μιλουτίνοφ δίνει άλλη διάσταση στο παιχνίδι. Είναι πραγματικά σημαντικός. Η υγεία είναι πάνω από όλα είτε είναι αντίπαλος είτε όχι. Να είναι καλά ο Νίκολα και να γυρίσει όσο το δυνατό πιο γρήγορα».