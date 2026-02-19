Άταμαν: «Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Ολυμπιακό, έχουν χημεία και σπουδαίο προπονητή»

Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε για τον τελικό που έρχεται με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, ενώ αναφέρθηκε και στην απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε στην συνέντευξη Τύπου μετά τον ημιτελικό του Παναθηναϊκού με τον Ηρακλή και αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για τον Ολυμπιακό, τον οποίο θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Ήταν ένα παρόμοιο παιχνίδι με το χθεσινό, μπήκαμε με συγκέντρωση, παίξαμε καλή άμυνα και σκοράραμε στον αιφνιδιασμό. Μοιράσαμε το χρόνο συμμετοχής, έπαιξαν και σκόραραν όλοι και ελέγξαμε το παιχνίδι. Παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ σήμερα. Ο τελικός θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι, δύο μεγάλες ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες και πάλι. Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Ολυμπιακό γιατί έχουν πολύ καλή χημεία, έναν σπουδαίο προπονητή και έχουν παίξει ως τώρα πολύ καλό μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα. Πιστεύω πως είμαστε έτοιμοι, είμαστε συγκεντρωμένοι και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε όπως και πέρσι. Θεωρώ πως υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στις δύο ομάδες».

Για τον τραυματισμό του Μιλουτίνοφ είπε: «Η ζωή δεν είναι ποτέ εύκολη όταν αντιμετωπίζεις τον Ολυμπιακό. Δεν έχει σημασία αν απουσιάζει ένας παίκτης ή δύο παίκτες».

Από πλευράς του ο Ντίνος Μήτογλου δήλωσε: «Χαίρομαι που βγάλαμε ακόμη μια φορά καλή αντίδραση. Είχαμε ενέργεια στην άμυνα, κλείσαμε τη ρακέτα, βάζαμε τα χέρια μας και φάνηκε ότι οι συζητήσεις που κάναμε πιάνουν τόπο. Πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι στο στόχο μας. Τώρα θέλουμε να ξεκουραστούμε και να ετοιμαστούμε για τον τελικό».