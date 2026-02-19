Μήτογλου: «Περαστικά στον Μιλουτίνοφ, δεν πρέπει να επηρεαστούμε από την απουσία του»

Ο Ντίνος Μήτογλου μίλσε μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και σχολίασε τον τραυματισμό του Νίκολα Μιλουτίνοφ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα του Ηρακλή με 61-91 και πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (21/02, 20:00).

Ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε μετά την πρόκριση του τριφυλλιού στον τελικό για την εικόνα της ομάδας του, αλλά και για τον τραυματισμό του Νίκολα Μιλουτίνοφ, που αλλάζει τις ισορροπίες στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά

«Χαίρομαι που βγάλαμε ακόμη μια φορά καλή αντίδραση. Είχαμε ενέργεια στην άμυνα, κλείσαμε τη ρακέτα, βάζαμε τα χέρια μας και φάνηκε ότι οι συζητήσεις που κάναμε πιάνουν τόπο. Πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι στο στόχο μας. Τώρα θέλουμε να ξεκουραστούμε και να ετοιμαστούμε για τον τελικό».

Για τον τραυματισμό του Μιλουτίνοφ: «Να πούμε περαστικά στον Μιλουτίνοφ. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν στον αθλητισμό, όπως είχαμε κι εμείς τραυματισμούς. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Και οι δύο ομάδες έχουν την ποιότητα να καλύψουν τις απουσίες. Το επίπεδο θα είναι πολύ υψηλό, εμείς δεν πρέπει να επηρεαστούμε από αυτή την απουσία. Θα είναι παγίδα να σκεφτούμε κάτι τέτοιο».