Ο Τζαμπάρι Πάρκερ κλήθηκε να σχολιάσει τις φήμες για πιθανό trade στον Παναθηναϊκό, αντί του Τι Τζέι Σορτς.

Η Μονακό γύρισε από το -20 και πέρασε μπροστά, όμως η Παρτίζαν πήρε τη νίκη σε ένα τρελό ματς στο Βελιγράδι, που είχε ως σημείο αναφοράς την αγκαλιά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Βασίλη Σπανούλη, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.

Οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες ήττες, με τον Ομπράντοβιτς να βλέπει τον Ντουέιν Γουάσινγκτον να συνεχίζει τις σπουδαίες εμφανίσεις του.

Όσον αφορά τον Τζαμπάρι Πάρκερ, ο Αμερικανός ψηλός είχε 0/2 δίποντα, 0/1 τρίποντο και 1 ριμπάουντ στα 13:49 που έμεινε στο παρκέ.

Μετά το τέλος του αγώνα, οι Σέρβοι δημοσιογράφοι του ζήτησαν να σχολιάσει τις φήμες σχετικά με πιθανή ανταλλαγή του στον Παναθηναϊκό για τον Τι Τζέι Σορτς. «Πώς θα με κάνουν ανταλλαγή, όταν στην EuroLeague δεν υπάρχουν ανταλλαγές;» απάντησε ο Πάρκερ.

Μάλιστα, απηύθυνε ερώτημα στους Σέρβους δημοσιογράφους, λέγοντας: «Πότε έχει γίνει τέτοιο trade στην EuroLeague;», για να πάρει την απάντηση: «Ποτέ».

Φέτος, ο Πάρκερ μετράει 9.9 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ σε οκτώ αγώνες. Σημειωτέον, το trade που έχει μείνει στην ιστορία της EuroLeague ήταν εκείνο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Μάλαγα το 2012, όταν ο Τζέιμς Γκιστ ήρθε στο «τριφύλλι» αντί του Άντι Πάνκο.