Ομπράντοβιτς για την αγκαλιά με τον Σπανούλη: «Ήταν κάτι πολύ προσωπικό»
Το παιχνίδι της Παρτίζαν με τη Μονακό εξελίχθηκε σε... θρίλερ, με τους Σέρβους να παίρνουν τη νίκη στο φινάλε, αλλά το στιγμιότυπο που μαγνήτισε τα βλέμματα, ήταν η αγκαλιά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Βασίλη Σπανούλη.
- Η Μονακό πήγε για επική ανατροπή στο Βελιγράδι από το -20 αλλά το σουτ του Τζέιμς βρήκε... σίδερο
- Σπανούλης - Ομπράντοβιτς: Αγκαλιάστηκαν για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια!
Οι δύο προπονητές δεν είχαν και την καλύτερη σχέση, μετά τη φυγή του Σπανούλη από τον Παναθηναϊκό για τον Ολυμπιακό το 2010, αλλά μετά από 15 χρόνια έδειξαν να τα αφήνουν πίσω.
Για αρκετά δευτερόλεπτα είχαν μια... θερμή αγκαλιά, με τον Ομπράντοβιτς να φαίνεται να λέει κάτι στο αυτί του Βασίλη Σπανούλη. Για ένα γεγονός, ωστόσο, που ο Ομπράντοβιτς δε θέλησε να δώσει λεπτομέρειες, όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου.
«Ήταν κάτι πολύ προσωπικό» απάντησε ορθά, κοφτά και κυνικά ο Ομπράντοβιτς, χωρίς να αποκαλύψει ποιο ήταν το αντικείμενο της συζήτησης με τον Σπανούλη.
