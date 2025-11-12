Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δε θέλησε να δώσει λεπτομέρειες για την αγκαλιά με τον Βασίλη Σπανούλη, μετά το φινάλε της αναμέτρησης της Παρτίζαν με τη Μονακό!

Το παιχνίδι της Παρτίζαν με τη Μονακό εξελίχθηκε σε... θρίλερ, με τους Σέρβους να παίρνουν τη νίκη στο φινάλε, αλλά το στιγμιότυπο που μαγνήτισε τα βλέμματα, ήταν η αγκαλιά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Βασίλη Σπανούλη.

Οι δύο προπονητές δεν είχαν και την καλύτερη σχέση, μετά τη φυγή του Σπανούλη από τον Παναθηναϊκό για τον Ολυμπιακό το 2010, αλλά μετά από 15 χρόνια έδειξαν να τα αφήνουν πίσω.

Για αρκετά δευτερόλεπτα είχαν μια... θερμή αγκαλιά, με τον Ομπράντοβιτς να φαίνεται να λέει κάτι στο αυτί του Βασίλη Σπανούλη. Για ένα γεγονός, ωστόσο, που ο Ομπράντοβιτς δε θέλησε να δώσει λεπτομέρειες, όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου.

«Ήταν κάτι πολύ προσωπικό» απάντησε ορθά, κοφτά και κυνικά ο Ομπράντοβιτς, χωρίς να αποκαλύψει ποιο ήταν το αντικείμενο της συζήτησης με τον Σπανούλη.