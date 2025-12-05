Παναθηναϊκός: Η 12άδα για το ματς με τη Βαλένθια
Οι Ομέρ Γιούρτσεβεν και Βασίλης Τολιόπουλος επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση καθώς αμφότεροι είχαν ταλαιπωρηθεί από θλάσεις σε προσαγωγό και γάμπα αντίστοιχα. Με την επιστροφή του Τούρκου σέντερ, ο Άταμαν θα έχει και πάλι δύο... κανονικά «πεντάρια» στην διάθεσή του.
Αντίθετα έμεινε και πάλι εκτός ο Τσέντι Όσμαν ο οποίος δεν ήταν ακόμα στο 100% έτοιμος μετά το διάστρεμμα που τον ταλαιπωρεί, ενώ εκτός 12άδας έμεινε και ο Ρισόν Χολμς ο οποίος μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην ενεργό δράση. Δεν υπολογίζεται ούτε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ο οποίος με τη σειρά του έχει υποστεί ελαφρύ διάστρεμμα. ο Τούρκος τεχνικός άφησε εκτός τον Γιάννη Κουζέλογλου ενώ φυσικά δεν υπολογίζεται ο Ματίας Λεσόρ.
Έτσι λοιπόν ο Εργκίν Άταμαν συμπεριέλαβε στην 12άδα των «πρασίνων» για το παιχνίδι κόντρα στην Ισπανική ομάδα τους: Σορτς, Καλαϊτζάκη, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλο, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.
