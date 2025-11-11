Ο Βασίλης Σπανούλης και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αγκαλιάστηκαν μετά το τέλος του Παρτίζαν - Μονακό, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά μετά από το 2010, όταν και ο Kill Bill αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό για τον Ολυμπιακό.

Η σχέση του Βασίλη Σπανούλη με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν ήταν και η καλύτερη μετά την αποχώρηση του Kill Bill από τον Παναθηναϊκό για τον Ολυμπιακό το 2010. Αυτή η σχέση όμως φαίνεται πως βελτιώνεται.

Μετά το τέλος του Παρτίζαν - Μονακό, όπου οι Σέρβοι επικράτησαν των Μονεγάσκων, οι δύο άντρες δεν έμειναν στην κλασσική χειραψία, καθώς αγκαλιάστηκαν, δείχνοντας πως πλέον οι σχέσεις τους ίσως και να έχουν βελτιωθεί. Μάλιστα Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για αρκετά δευτερόλεπτα στον Βασίλη Σπανούλη, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το τι είπαν οι δύο άντρες.

Κατά το παρελθόν θυμίζουμε πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε αρνηθεί να πει πολλά σχετικά με την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη, ενώ ο Έλληνας κόουτς στη συνέντευξη Τύπου πριν τον τελικό του 2025 είχε πει πως δεν έλαβε κανένα μήνυμα από τον άλλοτε προπονητή του.

Όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν; Θα το δούμε...