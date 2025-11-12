Παναθηναϊκός για Φαρίντ: «Καλωσήρθες πίσω στην EuroLeague Manimal»
Ο Κένεθ Φαρίντ ήταν εξαιρετικός στο ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό, το οποίο σήμανε και την επιστροφή του στην EuroLeague.
Ο Αμερικανός είχε 17 πόντους και 10 ριμπάουντ, δίνοντας πολύτιμες λύσεις στους Πράσινους και συνεισφέροντας σημαντικά στη νίκη επί της Παρί.
H EuroLeague από πλευράς της έκανε πλάκα στον Φαρίντ, γράφοντας στο «X» πως «Είναι το πρώτο σου παιχνίδι, χαλάρωσε», με τον Παναθηναϊκό να αναδημοσιεύσει το εν λόγω ποστ, καλωσορίζοντας τον παίκτη πίσω στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.
«Καλωσήρθες πίσω στην EuroLeague Manimal», έγραψε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
Το ποστ του Παναθηναϊκού για τον Φαρίντ:
.@KennethFaried35 Welcome back to EuroLeague, Manimal! 😤☘️ https://t.co/cUTz9P2kMy— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 11, 2025
