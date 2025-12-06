Γιαννακόπουλος: «Ο αντίπαλος απολαμβάνει κρατική στήριξη για να μη χάσει»
Ο, ισχυρός άντρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έστειλε νέο μήνυμα μέσω Instagram Story για να σχολιάσει τα γεγονότα των τελευταίων ημερών στη EuroLeague.
Χαρακτηριστικά έγραψε:
«Κάτι τέτοιες ώρες είναι που, όσο και αν έχεις κουραστεί να ασχολείσαι με τον αθλητισμό, σου δίνουν δύναμη και θέληση να συνεχίσεις.
Να χάνεις και να έχεις όλη την στήριξη του κόσμου, την ώρα που ο αντίπαλός σου για πολλοστή φορά απολαμβάνει κρατική υποστήριξη για να μην χάσει και ο κόσμος του να τoυς βρίζει. Όταν είναι όλοι απέναντι, κάτι με εξιτάρει εμένα…».
