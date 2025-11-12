Βαθμολογία EuroLeague: Πώς διαμορφώνεται μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού επί της Παρί

Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της EuroLeague, με τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει σε ρεκόρ 6-4, μετά το πέρασμά του από το Παρίσι με το 101-95 επί της Παρί.

Επτά παιχνίδια είχε η πρώτη δόση της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague, με την Παρί να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο Παρίσι και τους «πράσινους» να φεύγουν με ένα μεγάλο «διπλό», επιστρέφοντας στις νίκες. Ένα αποτέλεσμα που τους φέρνει σε ρεκόρ 6-4, αφήνοντας την Παρί στο 4-6. Σε μία βραδιά που ο Ερυθρός Αστέρας είδε το σερί του να διακόπτεται, ενώ η Χάποελ είναι η πρώτη ομάδα που πήγε στις 8 νίκες.

Η 10η αγωνιστική

11/11

12/11

Ολυμπιακός - Ζάλγκιρις (21:15)

Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα (21:30)

Αρμάνι - Βιλερμπάν (21:30)

Η Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 8-2 Ζάλγκιρις 7-2 Ερυθρός Αστέρας 7-3 Ολυμπιακός 6-3 Μονακό 6-4 Βαλένθια 6-4 Παναθηναϊκός 6-4 Μπαρτσελόνα 5-4 Μπάγερν Μονάχου 5-4 Ρεάλ Μαδρίτης 5-5 Φενέρμπαχτσε 5-5 Βίρτους Μπολόνια 5-5 Αρμάνι 4-5 Παρί 4-6 Ντουμπάι 4-6 Παρτίζαν 4-6 Εφές 3-7 Μπασκόνια 3-7 Βιλερμπάν 2-7 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8

Η 11η αγωνιστική

13/11

Ερυθρός Αστέρας - Μονακό (21:00)

Φενέρμπαχτσε - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:00)

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός (21:45)

Παρί - Βαλένθια (21:45)

Μακάμπι - Μπασκόνια (22:00)

14/11