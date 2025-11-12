Παρί - Παναθηναϊκός, Ο Φαρίντ εξέφρασε με τέσσερις λέξεις τις σκέψεις του για το «πράσινο» ντεμπούτο του!
Ο Παναθηναϊκός ήθελε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague και το κατάφερε κόντρα στην Παρί στη γαλλική πρωτεύουσα σε ένα πολύ απαιτητικό ματς, όπου πήρε τη νίκη με 95-101.
- Παρί - Παναθηναϊκός, Βγήκε μπροστά ο Ναν και μίλησε στους συμπαίκτες του στο κέντρο του παρκέ: «Παιδιά, το πρώτο από τα δύο!»
Ο Κένεθ Φαρίντ έκλεψε τις εντυπώσεις με μυθική πρώτη εμφάνιση με τα «πράσινα» συγκεντρώνοντας double double 17 πόντων και 10 ριμπάουντ (εκ των οποίων τα 7 επιθετικά), ενώ έκανε και 3 μπλοκ, 1 κλέψιμο και μοίρασε και μία ασίστ στα 28 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα που αγωνίστηκε σημειώνοντας 3 λάθη. Μάλιστα είχε το δεύτερο καλύτερο PIR με 26 βαθμούς πίσω μόνο από τον Ντίνο Μήτογλου που συγκέντρωσε 28.
Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο «Manimal», απάντησε λακωνικά σχετικά με τις πρώτες του σκέψεις για το θετικότατο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού: «Είμαι ακόμα ο Manimal φίλε!».
Δείτε ΕπίσηςΠαρί - Παναθηναϊκός, Ο Φαρίντ έσβησε όλες τις αμφιβολίες: Double double στο ντεμπούτο του και όχι μόνο!
THE MANIMAL ARRIVED 😤#RivalrySeries pic.twitter.com/4B25unxeQV— EuroLeague (@EuroLeague) November 11, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.