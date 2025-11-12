Ο Κένεθ Φαρίντ είχε τον δικό του ξεχωριστό τρόπο να απαντήσει σχετικά με το εντυπωσιακό του ντεμπούτο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός ήθελε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague και το κατάφερε κόντρα στην Παρί στη γαλλική πρωτεύουσα σε ένα πολύ απαιτητικό ματς, όπου πήρε τη νίκη με 95-101.

Ο Κένεθ Φαρίντ έκλεψε τις εντυπώσεις με μυθική πρώτη εμφάνιση με τα «πράσινα» συγκεντρώνοντας double double 17 πόντων και 10 ριμπάουντ (εκ των οποίων τα 7 επιθετικά), ενώ έκανε και 3 μπλοκ, 1 κλέψιμο και μοίρασε και μία ασίστ στα 28 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα που αγωνίστηκε σημειώνοντας 3 λάθη. Μάλιστα είχε το δεύτερο καλύτερο PIR με 26 βαθμούς πίσω μόνο από τον Ντίνο Μήτογλου που συγκέντρωσε 28.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο «Manimal», απάντησε λακωνικά σχετικά με τις πρώτες του σκέψεις για το θετικότατο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού: «Είμαι ακόμα ο Manimal φίλε!».