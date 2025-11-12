Φαρίντ: «Δεν με νοιάζουν τα στατιστικά μου, μόνο η νίκη»
Ο Αμερικανός σέντερ πραγματοποίησε εξαιρετικό παιχνίδι στην παρθενική του εμφάνιση με τα «πράσινα» έχοντας στο σύνολο 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 τάπες σε 23 λεπτά.
Μετά το τέλος του αγώνα και τη νίκη του Παναθηναϊκού με 95-101 και μιλώντας στην flash interview της Euroleague, ξεκαθάρισε ότι δεν... ίδρωσε καθόλου το αυτί του όσον αφορά τα προσωπικά του νούμερα.
«Ναι είμαι ικανοποιημένος από το ντεμπούτο μου αλλά δεν με νοιάζουν τα στατιστικά μου. Με ενδιαφέρει η νίκη και τίποτε άλλο» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Φαρίντ.
Και συνέχισε: «Η Παρί είχε ρυθμό, σε πίεζε και προσπάθησε να σκοράρει σε γρήγορες επιθέσεις. Στο τέλος βρήκαμε έναν τρόπο να τους σταματήσουμε, οπότε και πήραμε τη νίκη. Θα πάμε στη Μαδρίτη με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Πιστεύω ότι μπορώ να παίξω σε αυτό το επίπεδο τώρα. Ειδικά μετά τη σημερινή εμφάνιση»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.