Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρί και στάθηκε στη συνεισφορά του Κένεθ Φαρίντ στο παιχνίδι της ομάδας του.

Ο Έργκιν Άταμαν ήταν εμφανώς ικανοποιημένος με την εικόνα του Παναθηναϊκού και τη νίκη απέναντι στην Παρί, με τον Τούρκο κόουτς να μιλά για τη δυσκολία του αγώνα, αλλά και για τα όσα έφερε στο παιχνίδι των Πρασίνων ο Κένεθ Φαρίντ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Προσπαθήσαμε πολύ για να κερδίσουμε την Παρί, γιατί έπαιξαν εξαιρετικά. Επιτίθονταν στο καλάθι στα 5 δευτερόλεπτα, έβαλαν μεγάλα σουτ και πολλοί μπορούν να σουτάρουν. Επιθετικά παίξαμε καλά, μοιράσαμε τη μπάλα, βρήκαμε καλές προϋποθέσεις για σουτ, αλλά δείξαμε θέληση, γιατί είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις την Παρί, ειδικά στην έδρα της που παίζουν με αυτό το τέμπο.

Ο Φαρίντ συνείσφερε πολύ, μετά από μόνο μια προπόνηση. Έφτασε την Κυριακή. Αλλά στο μπάσκετ χρειάζεσαι έναν πραγματικό σέντερ που θα προστατεύει το καλάθι. Οπότε σήμερα μας βοήθησε πολύ. Και επιθετικά με το ρολάρισμά του στα πικ εν ρολ δημιουργούσε χώρους. Μας έδωσε αυτό που μας έλειπε στα τελευταία παιχνίδια και ελπίζω αυτή η νίκη να δώσει ψυχολογία στην ομάδα και συνεχίζουμε».

