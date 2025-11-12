Παρί - Παναθηναϊκός: Καρφωματάρα Φαρίντ που έβαλε μέσα στο καλάθι τον Φαγέ
Ο Παναθηναϊκός ήθελε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague και το κατάφερε κόντρα στην Παρί στη γαλλική πρωτεύουσα σε ένα πολύ απαιτητικό ματς, όπου πήρε τη νίκη με 95-101.
Ο Κένεθ Φαρίντ έκλεψε τις εντυπώσεις με μυθική πρώτη εμφάνιση με τα «πράσινα» συγκεντρώνοντας double double 17 πόντων και 10 ριμπάουντ (εκ των οποίων τα 7 επιθετικά), ενώ έκανε και 3 μπλοκ, 1 κλέψιμο και μοίρασε και μία ασίστ στα 28 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα που αγωνίστηκε σημειώνοντας 3 λάθη. Μάλιστα είχε το δεύτερο καλύτερο PIR με 26 βαθμούς πίσω μόνο από τον Ντίνο Μήτογλου που συγκέντρωσε 28.
Η φάση του αγώνα, ωστόσο, δεν ήταν άλλη από την καρφωματάρα του «Μάνιμαλ» πάνω από τον Μουχάμεντ Φαγέ που τον παρέσυρε μαζί του κάτω από το καλάθι.
Δείτε τη φάση
https://t.co/upG75QzmiX pic.twitter.com/lHrrCMOiIs— EuroLeague (@EuroLeague) November 11, 2025
