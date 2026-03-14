Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν πρόσθεσε ακόμη μια μεγάλη εμφάνιση στο παλμαρέ του στην G-League.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έλαμψε στη νίκη 128-101 στη νίκη των Ρίο Γκράντε Βάλεϊ Βάιπερς επί των Σολτ Λέικ Σίτι Σταρς για τη G-League του NBA.

Συγκεκριμένα ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έκανε την καλύτερή του εμφάνιση μετά την φανέλα της νέας του ομάδας, έχοντας 36 πόντους με 15/20 δίποντα και 4/4 βολές, κατεβάζοντας παράλληλα 12 ριμπάουντ, σε ένα πληθωρικό double double.

Σε τρία παιχνίδια στη λίγκα, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν μετρά 23 πόντους, 13.3 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ κατά μέσο όρο.