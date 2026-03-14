Ομέρ Γιούρτσεβεν: Μυθική εμφάνιση στην G-League
Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έλαμψε στη νίκη 128-101 στη νίκη των Ρίο Γκράντε Βάλεϊ Βάιπερς επί των Σολτ Λέικ Σίτι Σταρς για τη G-League του NBA.
Συγκεκριμένα ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έκανε την καλύτερή του εμφάνιση μετά την φανέλα της νέας του ομάδας, έχοντας 36 πόντους με 15/20 δίποντα και 4/4 βολές, κατεβάζοντας παράλληλα 12 ριμπάουντ, σε ένα πληθωρικό double double.
Σε τρία παιχνίδια στη λίγκα, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν μετρά 23 πόντους, 13.3 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ κατά μέσο όρο.
6'11" center Omer Yurtseven is DOMINATING! In just his third game this season with the G League, he recorded a double-double 36 PTS, 12 REB and shot 71% from the field leading the @RGVVipers to victory over the stars! 👏🔥 pic.twitter.com/NzQatdEdJh— NBA G League (@nbagleague) March 14, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.