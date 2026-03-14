Ο Ματίας Λεσόρ αναμένεται να μην ενισχύσει τον Παναθηναϊκό για την αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΚ στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στο Telekom Center Athens για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL (15/3, 16:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, Live από το Gazzetta).

Ο Εργκίν Άταμαν θέλει να ξεκουράσει τον Ματίας Λεσόρ στην εν λόγω αναμέτρηση, προκειμένου να πάρει... ανάσες για τη EuroLeague και να μην υπάρχει έξτρα πίεση με το που επέστρεψε στην ενεργό δράση και να προφυλλαχθεί. Προτιμάται να μείνει ξεκούραστος για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα την Παρασκευή στις 21 Μαρτίου στο T-Center στις 21:15.

Να τονιστεί ότι ο Γάλλος σέντερ έκανε την επιστροφή του στα παρκέ μετά τον Δεκέμβριο του 2024, στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζάλγκιρις όπου αγωνίστηκε για 23 λεπτά σημειώνοντας 9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.