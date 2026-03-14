Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ σχολίασε το νέο βήμα στην καριέρα του Ομέρ Γιούρτσεβεν κι έσπευσε να τον υπερασπιστεί.

O Ομέρ Γιούρτσεβεν βρήκε σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα την ευκαιρία που έψαχνε στο NBA υπογράφοντας 10ήμερο συμβόλαιο με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς για να γίνει συμπαίκτης με τον Στεφ Κάρι.

Μετά το «διαζύγιο» με τον Παναθηναϊκό, ο Τούρκος σέντερ οδηγήθηκε στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού όπου αγωνίστηκε στη G-League για λογαριασμό των Ρίο Γκράντε Βάλεϊ Βάιπερς. Οι τρομερές εμφανίσεις του εκεί του έδωσαν το εισιτήριο για τον...μαγικό κόσμο του NBA εξαιτίας των πολλών τραυματισμών που έχουν ταλαιπωρήσει την ομάδα του Στιβ Κερ και τώρα θα προσπαθήσει να καθιερώσει την παρουσία του εκεί.

Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ μετά την ήττα της Μονακό από τη Νανσί στο γαλλικό πρωτάθλημα, όπου σημείωσε 13 πόντους και 2 ριμπάουντ χωρίς η αποδεκατισμένη ομάδα του να καταφέρει την ανατροπή, ενημερώθηκε για τα νέα γύρω από τον επόμενο σταθμό της καριέρας του Γιούρτσεβεν. Μάλιστα, έσπευσε να αναρτήσει την άποψή του στο «Χ» και να τον υπερασπιστεί, καθώς θεωρεί πως είναι εξαιρετικός παίκτης και δεν καταλαβαίνει γιατί δέχτηκε τόση αρνητική κριτική.

«Ποτέ δεν κατάλαβα όλο το μίσος για τον Γιούρτσεβεν.. είναι πολύ καλός παίκτης», έγραψε.