Ένα ξεχωριστό επίτευγμα κατάφερε ο Κώστας Σλούκας ξεπερνώντας τον Βασίλη Σπανούλη σε εύστοχα τρίποντα στη EuroLeague.

Με μια εντυπωσιακή επίδοση από τα 6.75 στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Παρί, το βράδυ της Τρίτης (11/11) στη γαλλική πρωτεύουσα, ο Κώστας Σλούκας έγραψε ιστορία στην EuroLeague, αφήνοντας πίσω του τον Βασίλη Σπανούλη στη λίστα.

Ο αρχηγός των «πρασίνων» έφτασε τα 521 εύστοχα τρίποντα σε 436 εμφανίσεις, ξεπερνώντας τον νυν τεχνικό της Μονακό και της Εθνικής Ελλάδας, ο οποίος είχε σταματήσει στα 518 τρίποντα σε 358 αγώνες.

Επόμενος στη λίστα που καλείται να «κυνηγήσει» ο Σλούκας είναι ο Σέιν Λάρκιν, ο οποίος με 584 τρίποντα σε 256 ματς έχει αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα, ενώ λίγο πιο πάνω βρίσκονται οι Ρούντι Φερνάντεθ (594) και Μίλος Τεόντοσιτς (595).