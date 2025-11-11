Στο ντεμπούτο του με τα «πράσινα» του Παναθηναϊκού, ο Κένεθ Φαρίντ ξεκίνησε πενταδάτος στην αναμέτρηση με την Παρί για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Το είπε και το έκανε ο Εργκίν Αταμάν, που έβαλε στην πεντάδα της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Παρί, τον Κένεθ Φαρίντ.

Οι «πράσινοι» έχουν τα γνωστά τους προβλήματα στη θέση του σέντερ, για την 10η αγωνιστική της EuroLeague, καθώς οι Ρισόν Χολμς, Ομέρ Γιούρτσεβεν και Ματίας Λεσόρ είναι εκτός λόγω των τραυματισμών τους.

Και έτσι, ο Κένεθ Φαρίντ με μία προπόνηση ξεκίνησε στην πεντάδα των πρασίνων, δίπλα στους Σορτς, Ναν, Όσμαν και Ερνανγκόμεθ. Άλλωστε, ο Αταμάν είχε προαναγγείλει τη συμμετοχή του Αμερικανού. «Χωρίς καθαρό σέντερ είναι δύσκολο να παίξεις μπάσκετ, οπότε σίγουρα θα προσπαθήσουμε να του δώσουμε χρόνο συμμετοχής, γύρω στα 15 με 20 λεπτά. Θα μοιραστεί τον χρόνο στη ρακέτα με τον Μήτογλου και τον Κουζέλογλου» ήταν τα λόγια του Τούρκου κόουτς για τον Φαρίντ.