Ο Κένεθ Φαρίντ περικυκλώθηκε από τους φιλάθλους της Παρί που ήθελαν να φωτογραφηθούν μαζί του.

Με νίκη θέλει να ξεκινήσει τη διαβολοβδομάδα ο Παναθηναϊκός και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague. Οι πράσινοι παίζουν στο Παρίσι κόντρα στην Παρί (22:00, Novasports Prime), ένα πολύ απαιτητικό ματς.

Εκεί θα κάνει και το ντεμπούτο του με τη φανέλα του τριφυλλιού ο Κένεθ Φαρίντ που αφίχθη για να ενταχθεί στην ομάδα του Εργκίν Άταμαν την Κυριακή (09/11) με συμβόλαιο δύο μηνών.

Ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού μόλις βρήκε στην Accor Arena για το καθιερωμένο ζέσταμα έγινε πόλος έλξης για τους φιλάθλους της Παρί που έσπευσαν να φωτογραφηθούν μαζί του.