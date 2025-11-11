Παναθηναϊκός: Πόλος έλξης ο Φαρίντ στο Παρίσι!
Με νίκη θέλει να ξεκινήσει τη διαβολοβδομάδα ο Παναθηναϊκός και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague. Οι πράσινοι παίζουν στο Παρίσι κόντρα στην Παρί (22:00, Novasports Prime), ένα πολύ απαιτητικό ματς.
Εκεί θα κάνει και το ντεμπούτο του με τη φανέλα του τριφυλλιού ο Κένεθ Φαρίντ που αφίχθη για να ενταχθεί στην ομάδα του Εργκίν Άταμαν την Κυριακή (09/11) με συμβόλαιο δύο μηνών.
Ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού μόλις βρήκε στην Accor Arena για το καθιερωμένο ζέσταμα έγινε πόλος έλξης για τους φιλάθλους της Παρί που έσπευσαν να φωτογραφηθούν μαζί του.
