Δείτε πότε είναι το επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR στην Euroleague με αντίπαλο την Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Μετά την αναμέτρηση στο Παρίσι με την οποία άνοιξε η αυλαία της διπλής αγωνιστικής για τον Παναθηναϊκό, παίρνει σειρά το ταξίδι στη Μαδρίτη.

Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα σπουδαίο διπλό με 95-101 κόντρα στην Παρί έχοντας για κορυφαίο τον Ντίνο Μήτογλου και τον Κένεθ Φαρίντ.

Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά το πολύ δύσκολο ματς απέναντι την Ρεάλ το οποίο και θα ολοκληρώσει την «διαβολοβδομάδα» της ελληνικής ομάδας στην Euroleague.

Το τζάμπολ του αγώνα στην «Movistar Arena» της Μαδρίτης θα δοθεί την Πέμπτη (13/11) στις 21:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Το επόμενο ματς του Παναθηναϊκού