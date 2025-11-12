Παναθηναϊκός: Η ημέρα και η ώρα του αγώνα με τη Ρεάλ
Μετά την αναμέτρηση στο Παρίσι με την οποία άνοιξε η αυλαία της διπλής αγωνιστικής για τον Παναθηναϊκό, παίρνει σειρά το ταξίδι στη Μαδρίτη.
Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα σπουδαίο διπλό με 95-101 κόντρα στην Παρί έχοντας για κορυφαίο τον Ντίνο Μήτογλου και τον Κένεθ Φαρίντ.
- Παρί - Παναθηναϊκός, Ο Φαρίντ έσβησε όλες τις αμφιβολίες: Double double στο ντεμπούτο του και όχι μόνο
Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά το πολύ δύσκολο ματς απέναντι την Ρεάλ το οποίο και θα ολοκληρώσει την «διαβολοβδομάδα» της ελληνικής ομάδας στην Euroleague.
Το τζάμπολ του αγώνα στην «Movistar Arena» της Μαδρίτης θα δοθεί την Πέμπτη (13/11) στις 21:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.
Το επόμενο ματς του Παναθηναϊκού
- Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός (13/11, 21:45, Novasports Prime)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.