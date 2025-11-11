Παναθηναϊκός: Η 12άδα των «πρασίνων» κόντρα στην Παρί - Ποιος έμεινε εκτός
Ο Γιάννης Κουζέλογλου ήταν τελικά ο παίκτης που «κόπηκε» από τον Εργκίν Άταμαν ενόψει του αγώνα με την Παρί στην «Accor Arena» (σ.σ. πρώην «Παλαί ντε Μπερσί»).
Αντίθετα κανονικά συμπεριλήφθηκε στην 12άδα ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ο οποίος τις τελευταίες εβδομάδες είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα στον αγκώνα.
Ντεμπούτο σε αυτό το ματς θα κάνει ο Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος θα ενισχύσει την front line της ομάδας.
Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.
