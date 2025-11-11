Ο Εργκίν Άταμαν αποφάσισε για την τελική 12άδα του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει του αγώνα με την Παρί (11/11, 22:00) για την 10η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Γιάννης Κουζέλογλου ήταν τελικά ο παίκτης που «κόπηκε» από τον Εργκίν Άταμαν ενόψει του αγώνα με την Παρί στην «Accor Arena» (σ.σ. πρώην «Παλαί ντε Μπερσί»).

Αντίθετα κανονικά συμπεριλήφθηκε στην 12άδα ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ο οποίος τις τελευταίες εβδομάδες είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα στον αγκώνα.

Ντεμπούτο σε αυτό το ματς θα κάνει ο Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος θα ενισχύσει την front line της ομάδας.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.