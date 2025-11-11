Την λύση του Οκάρο Γουάιτ μελετάει η Ντουμπάι BC, προκειμένου να καλύψει το κενό του Ντάβις Μπέρτανς.

Στην αγορά για να καλύψει το κενό του Ντάβις Μπέρτανς έχει βγει η Ντουμπάι BC, μετά την βαριά θλάση που υπέστη ο Λετονός και θα τον κρατήσει εκτός δράσης για δυο μήνες και φαίνεται πως εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Οκάρο Γουάιτ.

O προπονητής της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Γιούριτσα Γκόλεματς «ξεσκονίζει» την αγορά και ένα από τα ονόματα που μελετάει είναι του 33χρονου Αμερικανού πάουερ φόργουορντ, ο οποίος μετά την περσινή σεζόν στην Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης όπου είχε 7.7 πόντους μέσο όρο και 3.4 ριμπάουντ σε 20.2 λεπτά συμμετοχής κυκλοφορεί ελεύθερος.

Αρκετές ομάδες τον προσέγγισαν το τελευταίο διάστημα, αλλά το υψηλό κασέ του δεν άφηνε περιθώρια για περαιτέρω συζητήσεις, γεγονός που τον κράτησε εκτός στο ξεκίνημα των πρωταθλημάτων. Πλέον, φαίνεται πως με το κενό που υπάρχει στην Ντουμπάι BC, η οποία «καίγεται» για παίκτη, ίσως μπει δυναμικά σε μια ομάδα με υψηλούς στόχους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

