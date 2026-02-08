Παπανικολόπουλος: «Ξέρουμε με ποιον αντίπαλο παίζουμε, ο Άπσον δεν θα κριθεί σήμερα

Στο νέο μεταγραφικό απόκτημα της Καρδίτσας αλλά και στη δύσκολη συνέχεια που έχει η ομάδα του, αναφέρθηκε ο Νίκος Παπανικολόπουλος στις δηλώσεις του.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα της Καρδίτσας με 53-78 στη θεσσαλική πόλη, για την 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Νίκος Παπανικολόπουλος, μίλησε για το δύσκολο πρόγραμμα που έχει στη συνέχεια η ομάδα του, ενώ σχολίασε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα τον Ντεβόντε Άπσον.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκος Παπανικολόπουλος:

«Ξέρουμε ποιοι είμαστε και με ποιον αντίπαλο παίζουμε. Η ομάδα δεν ήταν έτοιμη να παίξει τον Φλεβάρη τρία εκτός έδρας παιχνίδια και μετά από μια μέρα και τέτοια ταλαιπωρία να παίξει κόντρα στον Παναθηναϊκό. Προφανώς δεν ετοιμάσαμε την ομάδα για να χάσει αλλά αφού είδαμε ότι τα ποσοστά μας στο δίποντο και το τρίποντο ήταν χαμηλό στο πρώτο ημίχρονο, σταματάς να πιέζεις σέβεσαι τον κόσμο που ήρθε στο γήπεδο.

Ξέρουμε ότι μπροστά μας έχουμε δύσκολο πρόγραμμα, το σημαντικό είναι να μην έχουμε τραυματισμό γιατί φοβόμασταν αυτή την εβδομάδα. Θα παίξουμε το παιχνίδι με την ΑΕΚ αλλά μετά ακολουθεί ένα δύσκολο παιχνίδι με το Μαρούσι. Ο Άπσον δεν θα κριθεί σήμερα, ξέρουμε ποιον παίκτη έχουμε πάρει. Έπαιξε με μία προπόνηση, σχεδόν περπάτημα για να ξέρει που βρίσκεται».