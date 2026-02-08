Ο Παναθηναϊκός έφυγε με τη νίκη από την Καρδίτσα και στη συνέχεια δέχθηκε μήνυμα στήριξης από τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο κλειστό της θεσσαλικής πόλης.

Οι «πράσινοι» πάτησαν γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησαν της Καρδίτσας στο «Γιαννης Μπουρούσης» με 53-78 για την 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Μετά το τέλος του αγώνα οι φίλοι του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στο γήπεδο έσπευσαν να στείλουν μήνυμα στήριξης στους παίκτες της ομάδας.

«Όλοι μαζί σαν ένα. Είμαστε μαζί σας, σας πιστεύουμε» τους είπαν μεταξύ άλλων λίγα δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του αγώνα στην Καρδίτσα.