Καλαϊτζάκης: «Είμαστε ικανοί να κερδίσουμε τη Ρεάλ και να χάσουμε από την τελευταία ομάδα»

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ήταν αποκαλυπτικός στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα στην Καρδίτσα.

Ο Έλληνας φόργουορντ ήταν από τους παίκτες του Παναθηναϊκού που ξεχώρισαν στη νίκη επί της Καρδίτσας στην θεσσαλική πόλη με 78-53.

Συγκεκριμένα είχε 8 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ ενώ μετά το τέλος εξήγησε με χαρακτηριστικό τρόπο την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα του.

«Οι τραυματισμοί και να λες ότι εχεις μια κοιλιά είναι κάτι φυσιολογικό, αλλά ο τρόπος που παίζουμε τον τελευταίο καιρό μας προβληματίζει. Είναι ανεπίτρεπτος ο τρόπος με τον οποίο χάνουμε. Πάμε και κάνουμε μία πολύ μεγάλη νίκη και μετά χάνουμε από μία ομάδα όπως η Παρτιζάν, που είναι μία πολύ καλή ομάδα και με πολύ καλή έδρα αλλά φέτος δεν παίζει καλά. Είμαστε ικανοί να κερδίζουμε τη Ρεάλ και να χάνουμε από την τελευταία ομάδα. Όταν χάνεις ένα, δύο παιχνίδια και το αφήσεις να σε πάρει από κάτω, θα έρθουν και κακές εμφανίσεις» σχολίασε χαρακτηριστικά ο Καλαϊτζάκης και συνέχισε:

«Έχουμε έναν τελικό με τη Φενέρ και στη συνέχεια θα πάμε στην Κρήτη να πάρουμε τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Είναι ο πρώτος στόχος και θέλουμε να τον δώσουμε στον κόσμο μας που μας στηρίζει παρά τα σκαμπανεβάσματά μας. Πάνω απ’ όλα το οφείλουμε στους εαυτούς μας, επειδή οι παίκτες είμαστε οικογένεια».

Και στην αρχική του τοποθέτηση είχε πει: «Όπως έχουμε δείξει δεν έχουμε την πολυτέλεια να κερδίζουμε με 20 ή 30 πόντους τα παιχνίδια στην Α1 όπως το κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Δεν βοηθάει και το πρόγραμμα της Euroleague με τα πολλά ταξίδια, αλλά αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες της διοργάνωσης. Εμείς πρέπει να διαχειριζόμαστε και τους τραυματισμούς και τα ταξίδια και τα παιχνίδια. Είμαστε επαγγελματίες. Κάναμε ένα πολύ καλό δεύτερο μέρος, πήραμε όλοι χρόνο, το ευχαριστηθήκαμε και κάναμε τη δουλειά μας».

Και υπογράμμισε για το ματς με την Καρδίτσα: «Δεν περιμέναμε ότι θα είναι εύκολο, ακόμα και όταν ήμασταν ήμασταν 10 πόντους μπροστά στο ημίχρονο, ήμασταν ευχαριστημένοι από την άμυνα, Στην επίθεση χάσαμε πολλά layups και ελεύθερα σουτ, δεν είχαμε καλές αποστάσεις και δεν είχαμε καταφέρει να τρέξουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο διατηρήσαμε την άμυνά μας σε καλά επίπεδα, γυρίσαμε καλύτερη τη μπάλα, βάλαμε τα σουτ και πήραμε το παιχνίδι».