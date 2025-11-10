Παναθηναϊκός: Οι ιατρικές εξετάσεις του Φαρίντ μετά την άφιξη
Ο Κένεθ Φαρίντ έφτασε χθες στην Ελλάδα και ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό, με τον «Manimal» να κάνει και το πρώτο του ποστάρισμα ως παίκτης των Πρασίνων!
- Hoopfellas στο Gazz Floor by Novibet: «Ο Φαρίντ παίζει πάντα στο 100%, ο Παναθηναϊκός θέλει δύο… πεζοναύτες»
- Κένεθ Φαρίντ: Ένας «Μanimal» με δύο μητέρες, πιστός στο Ισλάμ και στην... αγάπη!
Πέραν από αρκετές αναδημοσιεύσεις σε stories σελίδων του Παναθηναϊκού, ο Κένεθ Φαρίντ αναδημοσήευσε και μια ανάρτηση που είχε να κάνει με εκείνον και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.
Η πράσινη ΚΑΕ ενημέρωσε τον κόσμος πως ο παίκτης λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού AKTOR, μετέβη στο Νοσοκομείο «Υγεία» προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις!
Ο Κένεθ Φαρίντ, λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού AKTOR, μετέβη στο Νοσοκομείο «Υγεία» προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις! #WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/zL5FP08tr0— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 10, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.