O Kένεθ Φαρίντ, το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο Κένεθ Φαρίντ έφτασε χθες στην Ελλάδα και ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό, με τον «Manimal» να κάνει και το πρώτο του ποστάρισμα ως παίκτης των Πρασίνων!

Πέραν από αρκετές αναδημοσιεύσεις σε stories σελίδων του Παναθηναϊκού, ο Κένεθ Φαρίντ αναδημοσήευσε και μια ανάρτηση που είχε να κάνει με εκείνον και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Η πράσινη ΚΑΕ ενημέρωσε τον κόσμος πως ο παίκτης λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού AKTOR, μετέβη στο Νοσοκομείο «Υγεία» προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις!