Άτυχος στάθηκε ο Πι Τζέι Ντόζιερ που θα χρειαστεί να λείψει για 4-6 εβδομάδες από τις υποχρεώσεις της Εφές.

Συνεχίζονται οι ατυχίες για την Εφές. Οι Τούρκοι που στερούνταιο των υπηρεσιών των Παπαγιάννη και Πουαριέ λόγω σοβαρών τραυματισμών, είδαν άλλον έναν παίκτη να αναγκάζεται να μπει στα πιτς. Η Εφές ενημέρωσε τον κόσμο πως ο Πι Τζέι Ντόζιερ ταλαιπωρείται από τραυματισμό και έτσι θα χάσει τις επόμενες 4-6 εβδομάδες.

Ο πρώην NBAer προερχόταν από την κορυφαία του εμφάνιση στη Euroleague στο ματς με την Αρμάνι, όπου είχε 34 πόντους με 10/13 σουτ. Τη σεζόν που διανύουμε μετρά 10 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1 κλέψιμο κατά μέσο όρο.