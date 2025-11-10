Εφές: Off για 4-6 εβδομάδες ο Ντόζιερ
Συνεχίζονται οι ατυχίες για την Εφές. Οι Τούρκοι που στερούνταιο των υπηρεσιών των Παπαγιάννη και Πουαριέ λόγω σοβαρών τραυματισμών, είδαν άλλον έναν παίκτη να αναγκάζεται να μπει στα πιτς. Η Εφές ενημέρωσε τον κόσμο πως ο Πι Τζέι Ντόζιερ ταλαιπωρείται από τραυματισμό και έτσι θα χάσει τις επόμενες 4-6 εβδομάδες.
Ο πρώην NBAer προερχόταν από την κορυφαία του εμφάνιση στη Euroleague στο ματς με την Αρμάνι, όπου είχε 34 πόντους με 10/13 σουτ. Τη σεζόν που διανύουμε μετρά 10 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1 κλέψιμο κατά μέσο όρο.
Dün oynadığımız Beşiktaş GAİN maçında sakatlanan PJ Dozier'nin sağ uyluğunun arkasında ikinci derece yırtık tespit edilmiş olup tedavisine ivedilikle başlanmıştır.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) November 10, 2025
Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmiştir.
Get well soon PJ! pic.twitter.com/OeOCjFPvl9
