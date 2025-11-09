Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος είναι σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta η μια από τις δυο επιλογές που εξετάζει η Μπαρτσελόνα για τον αντικαταστάτη του Χοάν Πεναρόγια.

Η Μπαρτσελόνα είναι σε αναζήτηση του αντικαταστάτη του Χοάν Πεναρόγια και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta ο Γιάννης Σφαιρόπουλος είναι ένα από τα δυο ονόματα που εξετάζει η διοίκηση του Καταλανικού συλλόγου, προκειμένου να πορευτεί στη συνέχεια της σεζόν.

Μπαρτσελόνα, Πεναρόγια: Επίσημα παρελθόν από τους Καταλανούς ο έμπειρος κόουτς

Κι αν ο Τσάβι Πασκουάλ είναι το πρώτο όνομα που υπάρχει στη λίστα, καθώς είναι ελεύθερος, είναι Καταλανός και ο τελευταίος προπονητής με τον οποίο κατέκτησαν την Euroleague και γι’ αυτό έχει δικαιωματικά πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις, ο Έλληνας τεχνικός είναι ο επόμενος με τον οποίο θα καθίσουν στο τραπέζι να συζητήσουν.

Μάλιστα, αυτό αναμένεται να γίνει το συντομότερο δυνατόν, καθώς οι υποχρεώσεις «τρέχουν» και η Μπαρτσελόνα πρέπει να έχει άμεσα προπονητή.

Ο Τσάβι Πασκουάλ το σκέφτεται και δεν φαίνεται να βλέπει ως καλύτερη επιλογή την επιστροφή στο Παλαού Μπλαουγκράνα, γι’ αυτό και ο Γιάννης Σφαιρόπουλος έχει πολλές πιθανότητες να βρεθεί στον πάγκο των Καταλανών.

Το δεδομένο είναι ένα και αφορά το αγωνιστικό πρόσωπο της ομάδας που από την αρχή της σεζόν εμφανίζει πολλά σκαμπανεβάσματα και δεν έχει καμία σταθερότητα. Η βελτίωση της εικόνας και του αγωνιστικού προφίλ με ξεκάθαρους ρόλους είναι αυτό που θα πρέπει να κάνει ο επόμενος προπονητής, ώστε η Μπαρτσελόνα να μην χάσει από πολύ νωρίς άλλη μια σεζόν.

