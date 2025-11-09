Γιαννακόπουλος υπέρ Άταμαν και μήνυμα σε παίκτες: «Στοχοποιείται κάποιος χωρίς να έχει την ομάδα του πλήρη - Αντί οι κοντοί να παίξουν και για τους ψηλούς...»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε μήνυμα στήριξης στον Εργκίν Άταμαν και παράλληλα θέτει τους παίκτες του Παναθηναϊκού ενώπιον των ευθυνών τους.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε μέσω Instagram την πλήρη στήριξή του στον Εργκίν Άταμαν, με αφορμή την κριτική που δέχεται ο Τούρκος προπονητής, κάνοντας λόγο για τις απουσίες που δεν του έχουν επιτρέψει να δουλέψει με πλήρες ρόστερ. Παράλληλα, έθεσε τους παίκτες του Παναθηναϊκού ενώπιον των ευθυνών τους.

«Βρίσκοντας χρόνο να κάτσω να διαβάσω τι λέγεται από Παναθηναϊκούς (;) στο διαδίκτυο... Βλέπω να στοχοποιείται ένας άνθρωπος που ακόμα δεν έχει δει την ομάδα του να παίζει πλήρης ή έστω κοντά σε αυτό.

Έχουμε τη γκαντεμιά να τραυματίζονται όλα τα πεντάρια μαζί, θα πάρουμε όμως όσα χρειαστεί.

Έχοντας τους καλύτερους κοντούς στην Ευρώπη, ώστε να παίζει πάντα αυτός που είναι σε καλύτερη μέρα. Αντί να ασχολούνται με το πώς θα παίξουν ΚΑΙ για τους ψηλούς, κοιτάει ο καθένας την πάρτη του και τη γκρίνια του.

Ο καθένας είναι υπό των περιστάσεων, είτε από αλαζονεία, είτε από αδιαφορία, είτε από εγωισμό, είτε είτε είτε...

Όταν ο κάθε ψηλός, κοντός ή και μεσαίος ζητούσε αυτά που ζητούσε είτε σε λεφτά είτε σε συνθήκες, τα έπαιρνε εντός δευτερολέπτων. Καλό θα είναι να δείχνουν και εντός παρκέ την αξία τους. Όσο για τον οποιονδήποτε φιλάθλο-οπαδό που λέει ό,τι λέει, έχει δει μήπως εκείνος την ομάδα πλήρη;

- Από εσένα περιμένω να έχεις την αφοσίωση, την ψυχραιμία και την ταπεινότητα της ανάγκης απόδειξης, στα νούμερα, ότι είσαι ο βασιλιάς.

- Από εσένα περιμένω να ρουθουνίζεις επί 40 λεπτά και να αρπάζεις την κάθε ευκαιρία.

- Από εσένα περιμένω να καταλάβεις ότι ήρθες στον μεγαλύτερο σύλλογο της Ευρώπης, υπό τις οδηγίες ενός κορυφαίου προπονητή. Άκου τον... ξέρει αυτός».

ΚΟΣΜΟΣ-ΟΜΑΔΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ».