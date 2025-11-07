Μιλουτίνοφ: «Ευχαριστώ τον κόσμο, ήταν ξεχωριστή στιγμή»
Ο Σέρβος σέντερ ήταν κάτι παραπάνω από κομβικός προκειμένου να φτάσει ο Ολυμπιακός στη νίκη απέναντι στην Παρτίζαν με 80-71.
Στα 21:05 που αγωνίστηκε είχε 8 πόντους με 2/4 δίποντα, 4/5 βολές, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 1 λάθος βγάζοντας στο τέλος και μεγάλες άμυνες.
«Το πιο σημαντικό ήταν η νίκη απόψε. Είχαμε κάποια θέματα, όχι μόνο εγώ αλλά και άλλοι παίκτες. Δεν είναι δικαιολογία. Πρέπει κάθε βράδυ να προσπαθούμε όπως απόψε για να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι όπως κάναμε και τώρα» είπε ο Μιλουτίνοφ μετά το τέλος ενώ όσον αφορά την αποθέωση από τον κόσμο, ανέφερε:
«Ευχαριστώ τον κόσμο. Ήταν ξεχωριστή στιγμή για εμένα και το εκτιμώ».
