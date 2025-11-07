Λεσόρ: «Δεν μου ταίριαζε ποτέ ο εύκολος τρόπος»
Η «πράσινη» διοίκηση εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία θέλησε να ενημερώσει επ' ακριβώς για την κατάσταση του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος υπέστη νέο οστικό οίδημα με αποτέλεσμα να καθυστερήσει και άλλο η επιστροφή του στην ενεργό δράση.
Ο Γάλλος σέντερ, με αφορμή την ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, προχώρησε σε μια χαρακτηριστική ανάρτηση γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο εύκολος δρόμος δεν μου ταίριαξε ποτέ».
Η ανάρτηση του Λεσόρ
The easy way never fitted me 🙏🏿💪🏿 https://t.co/sQ6xjpzRvp— Mathias Lessort (@ThiasLsf) November 7, 2025
