Λεσόρ: «Δεν μου ταίριαζε ποτέ ο εύκολος τρόπος»

Γιώργος Κούβαρης
Λεσόρ φωνάζει προς την εξέδρα του Παναθηναϊκού
Ο Ματίας Λεσόρ με σχετική ανάρτηση παραθέτοντας την ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έστειλε το δικό του μήνυμα.

Η «πράσινη» διοίκηση εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία θέλησε να ενημερώσει επ' ακριβώς για την κατάσταση του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος υπέστη νέο οστικό οίδημα με αποτέλεσμα να καθυστερήσει και άλλο η επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Ο Γάλλος σέντερ, με αφορμή την ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, προχώρησε σε μια χαρακτηριστική ανάρτηση γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο εύκολος δρόμος δεν μου ταίριαξε ποτέ».

Η ανάρτηση του Λεσόρ

     

